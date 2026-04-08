《催眠麥克風》N刷票房破28億！這場嘻哈對決，結局全由觀眾決定

日本首部互動式電影《催眠麥克風》締造112萬人次「N刷現象級」熱潮

全球首部、同時也是日本第一部由觀眾即時投票決定結局的互動式動畫電影《催眠麥克風-Division Rap Battle-》，正式進軍台灣大銀幕！發行片商「甲上娛樂」今日（4/7）重磅宣佈，《催眠麥克風》將於4月29日在全台威秀影城獨家上映！本片憑藉著「讓觀眾當編劇」的沉浸式互動體驗，在日本引發狂熱的「N刷現象級」熱潮，上映至今已吸引超過112萬人次觀影、票房突破28億日圓，以不足百家戲院的上映規模震撼日本影壇，展現強大IP號召力，這場未演先轟動的視聽革命震撼，即將登陸台灣！

日本聲優饒舌對決企劃《催眠麥克風-Division Rap Battle-》自2017年啟動以來，便以18位高顏值型男角色與高水準饒舌音樂橫掃亞洲，掀起現象級熱潮，跨足專輯、舞台劇、動畫與手遊等領域，累積海量粉絲。電影版延續其世界觀，背景設定在武力被禁止的「H時代」，取而代之的是能直接干擾人心、引發神經震盪的「催眠麥克風」，在這裡，Flow就是你的戰鬥力，歌詞和韻腳成了子彈，男人們不再揮動拳頭，而是拿起「催眠麥克風」在節奏中把對手炸翻！

《催眠麥克風》以高顏值型男角色與高水準饒舌音樂橫掃亞洲，掀起現象級熱潮。圖／甲上娛樂提供

日本首部互動式電影《催眠麥克風》將於4月29日在全台重磅登場。圖／甲上娛樂提供

電影《催眠麥克風》除了創新的互動機制，更打造了如同大型演唱會般的沉浸式震撼。圖／甲上娛樂提供

本次劇情聚焦於由女性領袖率領的「言之葉黨」主辦的全國規模「嘻哈對決」，六大傳奇MC團體：池袋「Buster Bros!!!」、橫濱「MAD TRIGGER CREW」、澀谷「Fling Posse」、新宿「Matenro」、大阪「DOTSUITARE-HOMPO」、名古屋「Bad Ass Temple」早已蓄勢待發，展開史上最強領地爭奪戰。

48種劇情、7大結局由你決定！你的手機就是改變命運的麥克風

作為日本首部觀眾參與型「互動式電影」，《催眠麥克風》徹底打破傳統觀影模式，電影中各分區對決的勝負，竟是由現場觀眾即時決定！觀眾只需在放映期間透過手機App進行投票，劇情會根據票數較多的選項進行，全片規劃了高達48種劇情與7大結局，這意味著每一場放映都可能產生截然不同的發展，你看到的結局，就是你與現場戰友聯手創造的「全台唯一版本」！為了收集支持隊伍的獲勝瞬間與各種隱藏劇情，日本粉絲紛紛展開瘋狂「N刷」行動，讓戲院熱度持續一年多，長紅不墜。

除了創新的互動機制，電影更打造了如同大型演唱會般的沉浸式震撼。銀幕巨幅影像搭配炫目燈光與炸裂音效，25首精選曲目（包含16首全新創作）輪番轟炸，讓影廳瞬間變身萬人Live現場。隨著各隊伍輪番登場進行Rap Battle，觀眾將在視覺與聽覺的雙重夾擊下，親身體驗極致的嘻哈對決。

這場決定國家未來走向的對決，究竟誰能站上巔峰？這一切，由你說了算！《催眠麥克風》將於4月29日全台威秀影城獨家上映，更多相關資訊請鎖定👉甲上娛樂官方FB。

《催眠麥克風》正式預告

《催眠麥克風》海報。圖／甲上娛樂提供