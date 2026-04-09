《動物農莊》改編自英國警世小說 權力腐敗連烏托邦也崩壞

喬治歐威爾不朽經典改編《動物農莊》 獲選《時代雜誌》百大最佳英文小說

改編自英國作家喬治歐威爾（George Orwell）同名經典小說的動畫鉅片《動物農莊》（英文片名：Animal Farm），故事描述在聰明的豬隻拿破崙（賽斯羅根 配音）的帶領下，農莊裡的動物成功推翻了人類的統治，他們原本以為可以從此過著幸福快樂的生活，卻發現自己走上跟人類社會相同的道路……《動物農莊》將於4月30日全台大銀幕搶先全美上映。

《動物農莊》是英國作家喬治歐威爾1945年出版的小說，以豬隻率領動物推翻農場主人，結果反而成為新一代獨裁者的情節，諷刺當時的蘇聯共產黨。《動物農莊》對獨裁政權的精準描寫歷久不衰，自成書以來獲得許多獎項肯定，不僅被《時代雜誌》選為「百大最佳英文小說」、在美國現代圖書館「20世紀百大英文小說」上列為第31名，更在1996年獲頒「雨果紀念文學獎」（Retrospective Hugo Award），同時也是英美學生必讀書目之一。

近日圍繞柯文哲相關案件持續引發關注，檢察官廖彥鈞在最終辯論中提到：「永遠不要再有下一個比別人『更平等』的京華城案」。此番發言更令人聯想到《動物農莊》的經典台詞：「所有動物一律平等，但有些動物比其他動物更平等。」一席話也在網路引發熱議。

《動物農莊》由英國演員安迪瑟克斯（Andy Serkis）執導，擅長演出動態捕捉角色的他，最知名的角色就是《魔戒三部曲》裡面的「咕嚕」，以及《猩球崛起》裡面的「凱撒」。關於為什麼會想把《動物農莊》改編成電影，安迪瑟克斯表示，他是在12歲時第一次讀到這本書，它跟《哈比人歷險記》讓兒時的他留下深刻印象。2011年，安迪瑟克斯在拍攝他的代表作《猩球崛起》時，「我們正在拍我飾演凱撒帶領猴群起義、爭取自由的那場戲。我突然意識到，《動物農莊》已經很久沒被搬上大銀幕了。」

後來，安迪瑟克斯進行了大量嘗試後，發現動畫是改編《動物農莊》的最佳形式，「這樣我們既能保留原作的純真敘事風格，又能展現真人電影無法呈現的內容。」他認為，如果是真人電影，一開始的基調難免會比較黑暗，而動畫電影可以保留原作的童話風格。最終，安迪瑟克斯決定以動畫形式拍攝《動物農莊》。

《動物農莊》的配音陣容相當豪華，率領動物發動革命的豬群領袖「拿破崙」由《捍衛天使》好萊塢喜劇天王塞斯羅根（Seth Rogen）配音，《怪奇物語》「達斯汀」蓋頓馬塔拉佐（Gaten Matarazzo）則為電影原創的年輕小豬「幸運」獻聲，其他豪華配音陣容還有《出神入化》伍迪哈里遜（Woody Harrelson）、《驚奇少女》伊曼維拉尼（Iman Vellani）、《宅男行不行》「謝爾頓」吉姆帕森斯（Jim Parsons）等人。《動物農莊》將於4月30日全台大銀幕搶先全美上映。

《動物農莊》正式預告

《動物農莊》。圖／車庫娛樂提供

《動物農莊》。圖／車庫娛樂提供

《動物農莊》。圖／車庫娛樂提供

《動物農莊》。圖／車庫娛樂提供

《動物農莊》。圖／車庫娛樂提供

《動物農莊》。圖／車庫娛樂提供

《動物農莊》。圖／車庫娛樂提供

《動物農莊》。圖／車庫娛樂提供

《動物農莊》海報。圖／車庫娛樂提供