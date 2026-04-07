《轉生史萊姆劇場版 蒼海之淚篇》出發海淵國救女巫☆ 限定預售套組、合影牆快閃店情報公開

《轉生史萊姆劇場版 蒼海之淚篇》5月1日上映

異世界轉生經典作品《關於我轉生變成史萊姆這檔事》第四季動畫將在4月3日開播，而粉絲敲碗已久的《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》更將在5月1日全台盛大上映！

《轉生史萊姆劇場版 蒼海之淚篇》預售票套組情報公開

日前預售票以及預售票套組已於博客來、金石堂網路書店、買動漫、安利美特、木棉花實體門市（台北/台中/高雄）正式發售，預售套組內容包含《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》電影預售票 1 張，以及全新電影限定的史萊姆行李箱貼紙組6入組，售價 420 元，數量有限，售完為止，喜愛史萊姆的粉絲們請把握時間搶購。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》預售票套組。圖／Muse木棉花提供

劇情簡介

「海淵國」是位於海底，奉水龍為守護神並加以崇拜的國家。 那片土地，是過去與其他種族一同在地上生活的人們，為了追求和平之地而漂泊於世界，最終在追求安寧的盡頭，水龍賜給他們的、一個沒有紛爭的王國。

然而，這樣的和平並未永遠持續下去──

長年為沉眠已久的水龍獻上祈禱的巫女尤菈，在得知有人意圖喚醒水龍，藉此攻打地上後，她帶著一族相傳的「笛子」，前往地上尋求救兵。 尤菈來到了「魔導王朝薩里昂」的天帝艾爾梅西亞所統治的渡假島。出現在那裡的是剛結束「魔國聯邦」開國祭，正享受著短暫假期時光的利姆路一行人。

利姆路等人接受了艾爾梅西亞的委託，為了拯救尤菈，動身前往「海淵國」，然而陰謀的漩渦早已在海底下悄悄形成……。在水龍的覺醒，以及圍繞在笛子之間的騷動盡頭，隱藏在尤菈身上的「力量」真相終於揭曉。利姆路等人能否守護蒼海遠離威脅，重新取回和平呢？

期間限定快閃店

此外，配合劇場版上映，期間限定快閃店「轉生史萊姆 POP UP STORE」也將在5月7日至6月7日新光三越台北南西店一館9F登場，現場設有多個全新設計的主題合影區，歡迎粉絲前往打卡拍照留念！營業時間依百貨公告為準，更多相關資訊將在木棉花官方社群陸續釋出！

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》精美打卡合影區。圖／Muse木棉花提供

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》精美打卡合影區。圖／Muse木棉花提供

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》精美打卡合影區。圖／Muse木棉花提供

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》精美打卡合影區。圖／Muse木棉花提供

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》將於5月1日（週五）於全台影城上映，在此邀請全台的轉生史萊姆忠實粉絲，陪伴利姆路一行人勇闖危機四伏的「海淵國」！此電影也即將在香港、澳門、泰國、越南、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印度等地陸續上映，詳請請至木棉花各地社群關注上映資訊！

《關於我轉生變成史萊姆這檔事 劇場版 蒼海之淚篇》海報。圖／Muse木棉花提供

<關於我轉生變成史萊姆這檔事POP UP STORE> 活動期間： 2026/05/07（四）－06/07（日） 營業時間：週日-週四：11:00~21:30；週五- 週六及例假日前一天：11:00~22:00(依百貨營業時間為主) 活動地點： 新光三越 台北南西店一館 9F

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