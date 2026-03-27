《竊取本書者將會…》竊書賊引發全鎮危機 不愛看書的少女靠閱讀解開魔咒

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《竊取本書者將會…》。圖／華映娛樂提供
《竊取本書者將會…》。圖／華映娛樂提供

厭書女高中生受困書本世界 意外揭家族魔咒

奇幻冒險動畫《竊取本書者將會…》將於4月24日在台上映，作品自作家深綠野分入圍2021年本屋大賞的同名，融合穿書與奇幻解謎等熱門元素，透過新銳動畫團隊打造的多變視覺風格，並由人氣美少女片岡凜及田牧空擔任聲優，帶領觀眾一同踏入層層翻轉的書中世界。

《竊取本書者將會…》改編自深綠野分的同名人氣小說，該作曾入圍2021年本屋大賞，備受關注，劇情描述討厭讀書的少女「御倉深冬」，因家中的「御倉館」藏書遭竊而觸發書中的詛咒，「御倉館」所在的整座城鎮被捲入書中世界，她在長耳白髮少女「真白」的引導下，踏上和解謎的旅程，並逐步揭開家族的祕密。相較於原作小說以文字描寫構築世界，動畫版本則是透過影像呈現多樣風格的場景，隨著不同書籍被盜，世界也會轉變為奇幻、硬派甚至科幻等不同類型，讓觀眾透過視覺感受翻閱書本般的節奏與變化。

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《竊取本書者將會…》由曾參與《暗殺教室》、《地縛少年花子君》的動畫製作人比嘉勇二創立之新銳動畫工作室「KAKGOKAN」操刀並集結多位經驗豐富的創作人才。導演福岡大生過去曾執導《虛空魔境》、《神渣☆偶像》，角色設計與動畫監製則由參與《彼方的阿斯特拉》、《人渣的本願》的黑澤桂子擔綱，劇本由《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》與《地縛少年花子君》的中西泰博執筆，配樂則邀來曾獲日本學院賞最佳音樂獎的大島滿負責。

導演福岡大生表示，《竊取本書者將會…》以討厭閱讀卻必須透過閱讀拯救城鎮為核心設定，隨著劇情推進，世界與角色持續變化，帶來豐富的視覺與情感層次，他坦言，為了把原作細膩的文字轉化為影像，創作過程幾乎燒盡腦力，期待觀眾能跟著深冬和真白展開追尋真相的旅程。

《竊取本書者將會…》。圖／華映娛樂提供

《竊取本書者將會…》。圖／華映娛樂提供

原作者深綠野分指出，主角並非典型熱愛某件事物的人，而是在壓力下被迫面對不喜歡之物的少女，希望觀眾能透過她的掙扎與冒險，思考自己是不是照著內心真正想要的方式在生活；編劇中西泰博則提到，童年穿梭在書店與圖書館尋找書本的經驗，讓他深刻體會到閱讀的快樂與沉浸感，期望觀眾看完電影後也能重新感受到閱讀的魅力。

片岡凜x田牧空初次挑戰配音 攜手展開跨越現實與虛構的奇幻歷程

為了讓觀眾擁有不同以往的清新感受，製作團隊特地找來新生代美少女片岡凜與田牧空為兩位主角配音，替「御倉深冬」配音的片岡凜，因為演出晨間日劇《女法官大人-如虎添翼》爆紅，戲劇、廣告邀約不斷。第一次為動畫作品配音的她表示，與鏡頭前的表演相比，聲音演出需要更強烈的情緒放大跟細節掌控，所以在配音過程中，她持續調整語氣與節奏，希望能更完整傳達角色的內心狀態。

童星出身的田牧空則為神祕少女真白獻聲，她同樣是首次跨足聲優領域，她形容真白的性格是可愛與帥氣兼具，並強調自己在詮釋時特別重視角色的存在感，希望透過聲音讓觀眾感受到角色在故事中的引導與牽引作用。此外，還集結了東山奈央、諏訪部順一、伊藤靜、土屋神葉、朴璐美、關智一等多位知名聲優，他們透過細膩的聲音詮釋，使這場奇幻冒險顯得更加生動且具臨場感。

《竊取本書者將會…》。圖／華映娛樂提供

劇情簡介

《竊取本書者將會…》描述住在書香小鎮「讀長町」的高中生御倉深冬，她的家族從曾祖父那代起就經營著鎮上最大的書庫「御倉館」，儘管成長過程與書為伍，她卻對閱讀毫無興趣。某日，御倉館的書籍遭竊，整個小鎮突然被捲入書中世界，這一切，竟是書本帶來的書籍魔咒所導致，而解開詛咒的關鍵，就藏在書中的故事裡。為了拯救小鎮，深冬與神秘少女真白踏上追捕竊書賊的旅程，竊書賊究竟是誰？深冬未曾知曉的詛咒與御倉家的秘密，又將如何揭曉…？

《竊取本書者將會…》將於4月24日上映，更多電影資訊，參考👉華映娛樂 官方臉書粉絲團

《竊取本書者將會…》。圖／華映娛樂提供

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