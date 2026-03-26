《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》銀魂「永不完結」！新增原創劇情「夢幻對決」超燃決鬥

完全新作劇場版動畫《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》全台超燃上映

斬斷黑暗吧！完全新作動畫劇場版《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》，改編自原作最燃的經典篇章「吉原炎上篇」，更將以系列作首次採用的「寬銀幕電影鏡頭」比例生動呈現，帶來極致的戰鬥張力與碰撞，是只在電影院大銀幕上才能體驗到的震撼熱血！本次新作動畫中，桂小太郎與真選組也將在全新劇場版登場，更有「神威 vs 桂」的夢幻對決，人氣搖滾樂團「SUPER BEAVER」也為本次新作電影創作全新主題曲〈燦然〉。

車庫娛樂也於近期搶先公開《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》正片開頭5分鐘映像，讓粉絲可以先過過癮。最後的預告可看到銀時和夥伴們，在「吉原」如此巨大的黑暗之城展開決鬥的模樣，在晴太所留下的淚水盡頭，究竟有什麼在等著他們呢？

《銀魂》原作是作者空知英秋於2003年到2019年在《週刊少年Jump》所連載的超人氣漫畫作品，系列作全球銷量突破7300萬冊，作品背景發生在江戶時代末期，被稱為「天人」的外星人侵襲江戶城，經營「萬事屋」的坂田銀時、志村新八、神樂等人所發生的熱血爆笑故事。《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》敘述在江戶．歌舞伎町經營「萬事屋」的坂田銀時，遇見了以偷竊維生的孤兒晴太。晴太尋找著從出生就分離的母親，他心想在巨大的地下遊廓都市「吉原桃源鄉」裡首屈一指的花魁．日輪，或許就是自己的母親。在法律無法觸及的吉原，戰鬥民族．夜兔族中的強者鳳仙握有一切權力，花魁們也都在他的控制之下。銀時與夥伴們為了實現晴太想見到母親的小小心願，決定投身於這場壯烈的戰鬥中……。

再度為銀魂新劇場版配音「阿銀」杉田智和以為在整人！「新八」求本作別被「炎上」

為「坂田銀時」配音的杉田智和、「志村新八」阪口大助、「神樂」釘宮理惠、安藤尚也導演、演唱主題曲的搖滾樂團「SUPER BEAVER」成員也出席《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》在日本上映首日的活動，這是本作上映後，製作團隊與《銀魂》粉絲首次面對面的活動，杉田智和還幽默地問：「媽媽，妳有在看嗎？」令現場哄堂大笑！

對於參與本作的感想，「阿銀」杉田智和表示：「原本以為是在整人，但知道可以繼續為角色配音時，我心想要全力以赴。和以往不同的是，迎來了新的導演和音效導演，也全新打造了畫面，還出現了原作中沒有的人物。」「新八」阪口大助則說：「原作已經畫下句點了，也出了《銀魂 THE FINAL》，所以收到《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》的劇本時，覺得很不真實！」「神樂」釘宮理惠也表示：「我也問了好幾次：『咦？是真的嗎？』」她表示收到劇本後，才有真的要進行的感覺。

安藤尚也導演透露自己大概從一年前開始準備分鏡，製作期間腦中只想著《銀魂》，他很高興迎來《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》和觀眾見面的日子。華麗的聲優卡司也希望觀眾在看完本作後，能在社群媒體上幫忙宣傳本作，杉田智和表示：「如果出現很多『很歡樂，很棒！』這樣的心得，就會成為很大的力量，說不定能驅動什麼，請大家多多分享觀影心得！」阪口大助則說：「雖然我們的片名是《吉原大炎上》，但請別讓本作真的被『炎上』！」全新超燃巨作《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》5月15日（五）全台上映！

《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》。圖／車庫娛樂提供

《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》。圖／車庫娛樂提供

《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》桂小太郎與真選組也將於本次全新劇場版登場。圖／車庫娛樂提供

《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》全新作畫、重新配音，以及原作所沒有的原創故事，將在本作痛快揭曉！圖／車庫娛樂提供

《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》。圖／車庫娛樂提供