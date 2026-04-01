《戀與深空》陰濕鬼王夏以晝霸氣來襲 「萬鬼行絕」限時上線

陰濕鬼王霸氣來襲《戀與深空》夏以晝全新限時卡池「萬鬼行絕」上線

超現實3D沉浸戀愛互動手遊《戀與深空》，夏以晝全新卡池「萬鬼行絕」於3月28日正式上線。幽冥歸寂夜，天地兩心牽。這次「你」與他同為冥主執掌幽冥，統轄著眾生死後的亡魂，收服肆虐食人的惡鬼。

曾經也期盼這樣形影相隨的光陰永無盡頭，如並蒂雙生的蓮花永不分離，但混沌的記憶總在沉浮……無數碎片閃回。在成為冥主之前，「你」又是誰？

五星思念限時UP許願「萬鬼行絕」即將開啟

活動期間，限定五星日冕套裝思念「夏以晝‧沉冥幽眷」、「夏以晝‧沉冥相遙」許願機率限時大幅提升，兩張限定思念占五星獲得機率的50%。

活動許願次數達100次（含第100次）前，每10次可領取「深空許願券‧限時*1」的許願返還；累計活動許願達150次時，可在「夏以晝‧沉冥幽眷」、「夏以晝‧沉冥相遙」中自選一張獲得。即最多150次許願，即可獲得活動兩張五星思念，解鎖全新搭檔身分「夏以晝‧冥羅之主」。

《戀與深空》夏以晝全新卡池「萬鬼行絕」上線。圖／翡莉絲網路科技提供

《戀與深空》夏以晝全新卡池「萬鬼行絕」上線。圖／翡莉絲網路科技提供

除此之外，玩家也可參與福利活動「引魂照幽」，身為幽冥之主和他一起歷經陰陽輪轉，平復幽都異動。沿路線步步探索，體驗專屬劇情、挑戰趣味關卡及特殊戰鬥關卡，解鎖和夏以晝的小故事。

《戀與深空》夏以晝全新卡池「萬鬼行絕」上線。圖／翡莉絲網路科技提供

●活動時間：3月28日更新後～4月11日上午4:59

●兌換商店截止時間：4月12日上午4:59

獵人參與活動，即可免費獲得四星日冕套裝思念「夏以晝‧殘宵緋夢」、「夏以晝‧殘宵蓮燼」、三星思念「夏以晝‧蓮結」、「深空許願券‧限時*10」、「鑽石*500」、「拍照動作*3」、限定稱號等繽紛獎勵！

《戀與深空》夏以晝全新卡池「萬鬼行絕」上線。圖／翡莉絲網路科技提供