《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》預告公開！吉伊卡哇組隊航向神秘海島

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》上映時間確定！出發前往海島冒險

吉伊卡哇（Chiikawa）官方宣布首部劇場版動畫《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於 7 月 26 日在日本上映。代理片商羚邦也帶來好消息，台灣觀眾也將在 7 月 31 日可於大銀幕看到吉伊卡哇一行人冒險故事！

劇場版故事改編自2023年3月至11月在 X 上連載的「人魚島篇」，講述吉伊卡哇與夥伴小八貓、兔兔某天收到一張「特別島嶼」的邀請函，傳單承諾只要在島上進行簡單的狩獵任務，即可獲得100倍獎勵，還能享受限定島嶼拉麵、限定甜點，以及美食免費。在誘惑下，他們與謹慎的海獺師傅一同乘船前往島嶼，然而卻意外遭遇神秘人魚和一系列未知事件。

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》。圖／東宝公式Youtube

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》。圖／東宝公式Youtube

兔兔搭船不安份、吉伊認真K書拚除草5級檢定

最新特報影片延伸首支正式預告內容，小八貓和吉伊卡哇研讀了神秘宣傳單內容後，決定出發前往人魚島，可以看到預告中，吉伊卡哇一行人搭乘船隻時，兔兔又（？）掛在奇怪的地方（而且沒掉下來）、吉伊卡哇則是認真地備考當時還在努力準備的除草5級檢定，小八貓瞻前顧後掌握船隻前行狀況。前方等待著他們的，究竟是豐盛的報酬，還是神秘的未知事件？

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》。圖／東宝公式Youtube

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》。圖／東宝公式Youtube

首支預告公開

最新特報影片

人魚島篇劇場版上映日期決定發佈圖。圖／『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式アカウント @chiikawa_movie

人魚島篇劇場版日本上映預售票及資料夾款式資訊公開。圖／『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式アカウント @chiikawa_movie

人魚島篇製作劇場版決定發佈圖。圖／『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式アカウント @chiikawa_movie

《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》海報。圖／『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式アカウント @chiikawa_movie