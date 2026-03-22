《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》預告公開！吉伊卡哇組隊航向神秘海島
《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》上映時間確定！出發前往海島冒險
吉伊卡哇（Chiikawa）官方宣布首部劇場版動畫《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》將於 7 月 26 日在日本上映。代理片商羚邦也帶來好消息，台灣觀眾也將在 7 月 31 日可於大銀幕看到吉伊卡哇一行人冒險故事！
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劇場版故事改編自2023年3月至11月在 X 上連載的「人魚島篇」，講述吉伊卡哇與夥伴小八貓、兔兔某天收到一張「特別島嶼」的邀請函，傳單承諾只要在島上進行簡單的狩獵任務，即可獲得100倍獎勵，還能享受限定島嶼拉麵、限定甜點，以及美食免費。在誘惑下，他們與謹慎的海獺師傅一同乘船前往島嶼，然而卻意外遭遇神秘人魚和一系列未知事件。
兔兔搭船不安份、吉伊認真K書拚除草5級檢定
最新特報影片延伸首支正式預告內容，小八貓和吉伊卡哇研讀了神秘宣傳單內容後，決定出發前往人魚島，可以看到預告中，吉伊卡哇一行人搭乘船隻時，兔兔又（？）掛在奇怪的地方（而且沒掉下來）、吉伊卡哇則是認真地備考當時還在努力準備的除草5級檢定，小八貓瞻前顧後掌握船隻前行狀況。前方等待著他們的，究竟是豐盛的報酬，還是神秘的未知事件？
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