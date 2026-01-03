《航海王》尾田榮一郎洩密2026航向 編輯急喊卡：這真的不能說

海迷們新年快樂！2026馬年一開春，《航海王》(ONE PIECE)漫畫作者尾田榮一郎就送上大禮，在官網公開了一張極具個人風格、動感十足的「馬年賀圖」，向全球粉絲拜年。

不只如此，尾田老師在 Jump Festa 的留言更是資訊量炸裂：漫畫準備進入神仙打架的「大相遇祭」，甚至連真人版影集第二季的喬巴、第三季的進度都一併曝光。2026 絕對是《航海王》全面航向高峰的一年！以下整理尾老師留言的繁體中文翻譯。

Jump Festa 現場的各位！大家好啊！！

為了邁向生命光輝燦爛的未來社會！我是尾田（噴水）榮一郎！！ 在寫這段留言時，我請責任編輯幫我彙整一下明年要推動的計畫，結果活動列出來是一大串！編輯卻說：「這個、這個、還有那個都還不能說。」嗯——結果大部分都不能講嘛！！

不過看著那份清單，感覺各種企劃都在邁向海外（意思是包含日本在內的全球化）。像是已經發布的新動畫《ONE PIECE》也是瞄準全球市場，目前正在穩步進行中。

接著，2026年3月10日，好萊塢真人版《ONE PIECE》第二季終於要公開了！！ 喬巴要登場啦！每次看到新的影像送過來，我都忍不住一直喊「好卡哇伊、好卡哇伊」。明年3月，各位肯定也會跟著這樣喊的！！除此之外，還有許多超強的卡司。請大家再次盡情感受伊納基（魯夫演員）他們那種充滿「草帽一行人」的氛圍吧。

其實，第三季的拍攝也已經開始了，這也代表著「阿拉巴斯坦篇」將迎來完結！敬請期待！！ 至於動畫電影方面，雖然還沒被允許對外公開，但進度說不上很順利！不過透過我現在這樣隨口一說，說不定會變成「既然你都說出口了那就趕快動工！！」的推動力吧（笑）。這是一個大家絕對會感興趣的主題，請大家非常有耐心地等待吧。

好啦，既然是 Jump Festa，就要聊聊 Jump 的原作漫畫！ 在經歷了長長的往事回憶、了解了一些歷史背景後，故事現在回到了現代。隨著艾爾巴夫的樣貌逐漸清晰，我們用「砰！！」一聲華麗地結束了那部分，而接下來才是重頭戲。

要去那個只有海賊王曾到達過的島嶼了嗎！？ 「燒傷男」也要登場了！！！ 從未碰面的「那個人」與「那個人」終於要相遇了！！「這傢伙」跟「這傢伙」也會相遇！！ 明年難道是「相遇祭」嗎？雖然故事節奏很快，但我不敵歲月也上了年紀，會在一邊保養身體的同時，以《ONE PIECE》最快的速度，在明年繼續紮實、穩重地航行下去。

前方就是大慶典了！！ 請大家超級期待吧！！！

Eiichiro Oda (尾田榮一郎)

《航海王》作者尾田榮一郎發表2026年長篇留言。圖/擷取自one-piece.com

日本《航海王》(ONE PIECE)漫畫封面，113卷(2025年11月)。圖/擷取自one-piece.com