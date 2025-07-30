《擊浪青春》魯蛇少女意外加入廢社 在划船中找到友情與自我

耀眼的水花飛濺，那片無邊際的晴空，

溫柔包覆著五位女孩的青春心願——

《擊浪青春》(Give It All)故事講述，三津東高中的二年級生村上悅子一直過著沒有目標、沒有方向的高中生活，直到某天，一位名叫高橋梨衣奈的轉學生邀請她一同著手重建早已名存實亡的划船社。隨著同屆的兵頭妙子與井本真優美相繼加入社團，社員人數終於到齊，原本只是為了湊人數而加入的悅子，卻在與夥伴們相處的過程中，漸漸對這個社團產生了真正的情感。首次正式比賽當天，理想與現實的巨大落差讓團隊心灰意冷，就在大家幾乎放棄抵達終點的那一刻——悅子重新握起船槳，說道：「我想變得更厲害一點。」這句話，讓五人的心緊緊相繫，重新團結為一。

這是一段青春的航程，真摯的情感直抵人心，也將在不知不覺間，輕輕推動你，鼓勵你向前邁進。

作品改編自敷村良子的同名暢銷小說《がんばっていきまっしょい》

夢幻配音卡司，雨宮天、伊藤美來、高橋李依等五大人氣聲優齊聚

今年夏天最湛藍的動畫電影《擊浪青春》描繪著一群全心投入划船競技的女高中生們的青春故事，作品改編自敷村良子（しきむら よしこ）的同名暢銷小說《がんばっていきまっしょい》，以嶄新的現代背景重生，化身為劇場版動畫搬上大銀幕！主角群聲優陣容，由多位高人氣星光配音員所組成，包含擔任《出租女友》水原千鶴一角的雨宮天，為本作女主角村上悅子配音；《BanG Dream! 少女樂團派對》弦卷心的的聲優伊藤美來，本次則演出有著可愛外表的開朗少女佐伯姬，在《我推的孩子》擔任女主角星野愛的聲優高橋李依，成為本作中充滿活力的轉學生高橋梨衣奈。

『在詮釋悅子這個角色時，我一邊回想起自己那個年紀的模樣，一邊追求自然真摯的演出方式。這部作品讓人彷彿在看自己的故事般沉浸其中、感同身受，我相信大家也一定能享受其中。敬請期待電影上映！』—— 雨宮天 『我所飾演的「姬」外表可愛，是個可靠、善於觀察周圍的溫柔女孩，非常適合舵手的身份。這部作品從原作小說開始，到真人電影、電視劇，一直以來都有許多不同的詮釋。這次能夠在動畫電影中飾演姬，我感到非常榮幸！』—— 伊藤美來 『我是飾演高橋梨衣奈的高橋李依！沒想到同姓，甚至還來自同一個家鄉埼玉縣……！從試鏡的時候開始，我就感覺到這是一種特別的緣分！不論是看過原作的朋友，還是第一次接觸的觀眾，都能以新鮮的心情來享受這部美麗的動畫！』—— 高橋李依

而在《鬼滅之刃》擔任關鍵角色竈門禰豆子的鬼頭明里，和在《孤獨搖滾！》聲演喜多郁代一角的長谷川育美，分別為《擊浪青春》中兩位不對盤的千金小姐兵頭妙子與井本真優美配音，以全豪華陣容熱情詮釋划船社社員的青春活力！另外，星達拓娛樂旗下的人氣偶像男團Kis-My-Ft2的成員宮田俊哉，也在本作的賽艇比賽裡，為賽事現場評論的學生驚喜獻聲。

『雖然我自己的人生中從未真正投入過任何運動，但透過這部作品，我感受到了賽艇的困難、運動的熱血，以及團隊合作的重要性。希望觀眾們也能在電影院親身感受到這份熱情，並且和我們一起熱血沸騰，我會非常高興的！』—— 鬼頭明里

『我是為井本真優美配音的長谷川育美。真優美雖然是位大小姐，但其實也有相當好戰的一面，是個非常有趣的角色！希望大家能夠好好享受她們對賽艇的熱情，以及這個年紀才有的細膩心情變化。』—— 長谷川育美

《擊浪青春》。圖/擷取自animeanime.jp

人氣偶像女子團體＜我想看見的藍天＞甜美獻唱電影主題曲

本作中的主題曲「空色の水しぶき」與插曲，由製作過AKB48、乃木坂46的秋元康所打造的偶像女子團體＜我想看見的藍天＞傾情獻唱，甜美聲音正如同《擊浪青春》中，那片無邊無際的晴空和大海，溫柔守護著五位女孩的青春心願。

導演的話：一定能打動大家的心

『這是一部非常純粹、真誠的電影。我們盡可能細膩地描繪出原作小說中清新生動的人物，以及故事背景——愛媛縣松山市的迷人景色，並以現代動畫的方式呈現給更多觀眾。為了不辜負《擊浪青春》這個作品，我將現在的自己所能傾注的最大努力，全都投入到這部作品中。正因為這部作品如此純粹，它並不是那種靠語言去傳達的作品，所以請一定要走進電影院，親身去感受。我相信，悅子她們雖然稚嫩，但全心投入的身影，一定能打動大家的心。』—— 導演 櫻木優平

《擊浪青春》。圖/光年映畫提供