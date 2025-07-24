2025漫博會／《AS ONE》靜野孔文x貞本義行獨家造景全球首見

動畫代理商「回歸線娛樂 TROPICS ENTERTAINMENT」盛大參展2025漫畫博覽會，開展首日即火力全開、釋出多項令人熱血沸騰的重磅消息！現場驚喜揭曉備受矚目的話題神作——超人氣動畫《藥師少女的獨語》專屬展區！而備受期待的《藥師少女的獨語》快閃店也同步宣布首站將於8月30日高雄駁二特區自行車倉庫登場，勢必掀起朝聖熱潮！漫博現場展區將隆重展出高人氣角色「貓貓」與「壬氏」等精美立牌，務必把握短短五天拍照時間，絕對不能錯過與人氣角色合照的機會！

此外，由靜野孔文與《新世紀福音戰士》角色設計師貞本義行聯手打造的全新動畫電影《AS ONE》獨家造景全球首次曝光！本作由智寶國際參與製作委員會，現場主視覺展現出強烈的神秘與科幻氛圍，讓觀眾能搶先一睹貞本義行筆下全新角色設計的風采。

回歸線娛樂攤位更匯集超過百款新番周邊商品，包含《藥師少女的獨語》、《WITCH WATCH 魔女守護者》、《在沖繩喜歡上的女孩方言講得太過令人困擾》、《mono女孩》、《轉生成貓咪的大叔》、《快藏好！瑪琪娜同學!!》與《Summer Pockets》等話題作品，眾多首發新品僅在本次漫博限定販售！

2025漫畫博覽會展區《藥師少女的獨語》。圖/回歸線娛樂提供

展區也精心打造《凡爾賽玫瑰》、《WITCH WATCH 魔女守護者》、《轉生成貓咪的大叔》等人氣作品的拍照場景。其中，《凡爾賽玫瑰》與《WITCH WATCH 魔女守護者》還推出限定打卡活動，只要完成指定任務即可獲得「香氛片」、「膠捲透卡」等精美小禮，數量有限，送完為止！

此外，單筆消費滿500元即可免費獲得《WITCH WATCH 魔女守護者》超大紙袋，讓粉絲們裝滿戰利品、滿載而歸。現場更推出《WITCH WATCH 魔女守護者》與《轉生成貓咪的大叔》兩款限量福袋，內含總價值破千元的豐富商品，現場限定價只要800元。其中《轉生成貓咪的大叔》福袋更是專為此次活動全新設計，獨家內容值得珍藏，絕對是粉絲必搶的夢幻組合！超多精彩內容與限定周邊，就在「回歸線娛樂」漫畫博覽會攤位，誠摯邀請粉絲們一起共襄盛舉！更多詳細精彩消👉「回歸線娛樂」官方社群平台

【2025漫畫博覽會】展覽資訊

⮚活動時間：2025年7月24日 (四) ~ 7月28日 (一) 每日上午10時-下午6時

⮚活動地點：台北世貿一館（台北市信義路五段5號）

⮚回歸線娛樂：攤位號 A322（近世貿一館18號入口）

2025漫畫博覽會展區《凡爾賽玫瑰》。圖/回歸線娛樂提供

2025漫畫博覽會展區，回歸線娛樂眾多代理作品。圖/回歸線娛樂提供

2025漫畫博覽會展區，眾多代理作品。圖/回歸線娛樂提供

2025漫畫博覽會展區《轉生成貓咪的大叔》。圖/回歸線娛樂提供

2025漫畫博覽會展區《轉生成貓咪的大叔》。圖/回歸線娛樂提供

2025漫畫博覽會展區《魔女守護者》。圖/回歸線娛樂提供

靜野孔文與貞本義行強力聯手製作動畫電影《AS ONE》獨家造景全球首次曝光。圖/回歸線娛樂提供