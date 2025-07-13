《哆啦A夢：繪畫世界物語》特典超精彩 大雄進入10億名畫拯救世界

連續6週蟬聯日本票房冠軍，動員超過378萬人次，賣座超過45.6億日圓的《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》，將於7月18日在台灣同步上映國語配音版、日語原音版。電影公司車庫娛樂特別推出「限量電影套票」，即日起限量販售。無論是單人觀影、情侶共賞，還是闔家觀影，皆有適合套票可選擇，與哆啦A夢一起歡樂過暑假！

因應這次的繪畫世界主題，套票推出以哆啦A夢與夥伴們穿越進經典畫作的場景為靈感的限量特典，也有主角群們化身小小畫家為主視覺，套票包含「ibon電影票」、「電影世界名畫明信片組」、「電影紀念圓形貼紙」、「電影紀念畫框透卡」、「電影紀念票卡」、「電影限定徽章」等，讓哆啦A夢陪伴你與摯愛家人朋友，一同展開奇幻繪畫之旅！

開賣至今最受歡迎的為包含「世界名畫明信片組」的雙人套票，開賣後熱銷不斷，銷售數量更高出單人套票四倍之多，非常搶手！其中「電影世界名畫明信片組」由日本監修，如同藝術品般細膩可愛，無論送人或收藏都極具價值。日前多款名畫系列明信片在日本販售時也一度造成搶購熱潮，開賣不久即完售，堪稱本次最具話題的周邊特典之一。所有套票皆數量有限，售完為止，想收藏的朋友，絕對不能錯過！

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》雙人套票。圖/車庫娛樂提供

除了《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》套票開賣外，可愛的哆啦A夢和大雄一行人也出現在全台各影城啦，即日起只要在全台77間參與活動的影城與《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》電影特製拍照立座或電影立牌合影，並上傳至車庫娛樂官方粉絲團活動貼文下方留言參加活動，就有機會獲得電影限量周邊，獎品包含2款「電影主題帆布袋」、「哆啦A夢保溫杯」、以及「小畫家哆啦A夢徽章」等本次電影限定的周邊，人人都有機會拿到超可愛的哆啦A夢好禮！

此外，車庫娛樂今天也公開了由「中毒系歌姬」愛謬演唱的《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》主題曲PV〈Sketch〉，主題曲〈Sketch（素描）〉旋律溫暖動人，搭配電影畫面及打動人心的歌詞勾勒出滿滿感動，為觀眾帶來聲畫兼具的夏日感動！《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》7月18日國語配音版與日語原音版全台同步上映。立即買👉《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》限量電影套票

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》打卡抽好禮。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》立牌。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》立牌。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供

《電影哆啦A夢：大雄的繪畫世界物語》。圖/車庫娛樂提供