U/DAY 二度登場！Unity 與文策院助臺灣遊戲開發 提案特別獎直通國際平台

由文化內容策進院（文策院）與 Unity 聯手推動的「2025 U/DAY - Unity 臺灣開發者日」於 7 月 9 日至 10 日再度登臺，本屆首次在「2025 台北遊戲開發者論壇（TGDF）」期間舉辦，吸引來自遊戲、動畫、影視及沉浸式內容領域的創作者共襄盛舉，協助臺灣創作者建立全球產業人脈，強化與全球遊戲引擎龍頭的連結。

Unity 持續看好臺灣遊戲產業的創作能量，延續 2024 年與文策院合作的基礎，今年進一步與 TGDF 策略結盟，由執行單位 GameWorks 協力籌辦，成功串聯 TGDF 龐大的開發者社群與 Unity 的國際技術資源，打造兼具深度與廣度的專業交流平台。

本屆合作包含兩大主軸，「U/DAY Talks」主題講座與「U/DAY Taiwan Special Award」遊戲提案專場。「U/DAY Talks」共舉辦五場主題講座，吸引來自遊戲、科技與藝術領域的眾多創作者與開發者參與，現場反應熱烈。Unity 代表團來臺擔任講師，不僅深入解析 Unity 6 最新功能與整合式雲端工具，介紹如 3D 資產管理、跨平台 XR 開發，到行動裝置效能優化與藝術創作等應用面向。其中，Unity Cloud 的全新管理系統與 3D 整合功能，高效協助創作者實現更完善的作業方式；而針對行動平台的圖像優化實作技巧，也讓開發者能在不同裝置間兼顧美觀與效能。

此外，講座特別邀請日本知名數位藝術家暨媒體創作者高橋啓治郎（Keijiro Takahashi）來臺，分享在 Unity 藝術創作中的實務經驗，不僅內容豐富實用，亦啟發許多專注於文化科技的業者，成為本屆活動一大亮點，也為臺灣創作者社群注入更多靈感與國際視野。

「U／DAY Talks」主題講座，吸引許多遊戲、科技與藝術領域的創作者與開發者進行交流。圖/文策院提供

「U/DAY Taiwan Special Award」則聚焦遊戲與沉浸式體驗提案，由 Unity、TGDF 和文策院推出代表組成評審團，從多件跨域應用作品中選出最具發展潛力的團隊。在提案當（9）日，由國立臺灣藝術大學、月月工作室、啟雲科技股份有限公司及超創力股份有限公司共四組團隊進入決賽進行最終提案簡報，最後由超創力股份有限公司以應用即時互動技術的虛擬舞伴作品「舞動次元」脫穎而出，評審團評論：「該作品為具備產品創新性的 Unity 科技應用實例，內容展現出舞蹈教學和社交的創新思維，有望將臺灣的文化科技推廣至國際！」獲獎團隊更在現場直接獲得 Unity 全球開發者大會「Unite 2025」門票、一年期線上培訓課程與認證資格兌換券等資源，大會期許獲選隊伍可藉由這些資源拓展國際人脈、深化專業技術，並協助作品邁向全球市場。

活動期間，Unity 總部也宣布臺灣將首次透過該公司亞太區團隊全面支援 Unity 6 全功能使用，展現其對台灣市場與技術社群的高度重視。文策院副院長張文櫻表示：「我們很高興能延續去年與 Unity 的合作，並透過與 TGDF 團隊的協作，讓更多臺灣創作者有機會與國際技術團隊面對面交流。今年 Unity 6 透過該公司總部正式授權臺灣全功能使用，更顯示其對本地市場的高度重視。」並強調文策院將持續協助臺灣創作者擴大視野，讓臺灣原創遊戲與沉浸式內容走向更遠的地方。

「U／DAY Talks」主題講座，吸引許多遊戲、科技與藝術領域的創作者與開發者進行交流。圖/文策院提供

Unity、TGDF 和文策院選出最具發展潛力的遊戲與沉浸式體驗提案為「U／DAY Taiwan Special Award」得主。圖/文策院提供