《膽大黨》第二季除靈任務遇上邪惡傳統 粉絲大讚：動作場面太刺激

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《膽大黨》第二季。圖/Disney+提供
《膽大黨》第二季。圖/Disney+提供

日本家龍幸伸的少年漫畫力作《》（DAN DA DAN），自2021年4月6日起在集英社旗下網路漫畫平台「少年Jump+」連載，每週二更新，迅速累積高人氣。台灣讀者也能透過《寶島少年EX》同步追載。

這部充滿超自然冒險的漫畫，在2024年10月3日推出由知名公司 Science SARU 製作的首季電視動畫，好評如潮。

粉絲們引頸期盼的《膽大黨》第二季動畫也將強勢回歸！同樣由 Science SARU 操刀製作，並由山代風我與 Abel Gongora 共同執導。第二季預計於7月4日在 Disney+ 正式播出，準備好再次感受小桃與厄卡倫的奇幻冒險了嗎？

靈媒師家族出身的高中生小桃（綾瀨桃），與熱衷研究外星現象的同班同學厄卡倫（高倉健）因一場偶然的爭執踏入未知領域——為了證明彼此的信念，一人前往鬧鬼隧道，一人探查廢棄醫院，卻雙雙遭遇無法用常理解釋的怪異現象。面對突如其來的危機，桃喚醒潛藏能力，厄卡倫則獲得來自詛咒的力量，兩人並肩對抗迫近的超自然威脅。本季接續上一季小桃和厄卡倫到了寺仁家想協助他除靈，但一趟看似簡單的除靈任務卻暗藏當地不為人知的恐怖陋習？！小桃一行人能突破重圍逃離險境嗎？

《膽大黨》第二季。圖/Disney+提供

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