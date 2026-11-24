被不少讀者稱為「意難平」代表作的小說 《那個不為人知的故事 》，終於推出電視劇版。陸劇 《不為人知的故事》由黃軒、金晨、余文樂領銜主演，確定11月26日中午12點在優酷獨播。劇情以臥底 緝毒警察與文物修復師的愛情為主軸，描繪兩個帶著傷痕的靈魂如何相遇、相知，卻又因為特殊身分與命運考驗而面臨離別。

本劇由曾執導《華燈初上》的連奕琦執導，原著本身以深刻的情感描寫與悲劇愛情聞名，這次搬上螢幕，也讓不少書迷期待劇版如何呈現這段刻骨銘心的故事。

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臥底緝毒警與文物修復師，兩個傷痕累累的人相遇

金晨飾演的楊昭，是性格清冷的文物修復師，因自小的經歷在內心留下創傷，原本以為這份創傷一生都無法修復。她遇上了黃軒飾演的陳銘生，一名臥底在白吉販毒集團的緝毒警。兩人的相遇，在彼此心中都掀起波瀾，這也是整部劇情感線的起點。

圖：《不為人知的故事》官微

任務受挫後消失，一年後重逢，他成了失去一條腿的計程車司機

因臥底任務受挫，陳銘生(黃軒飾)不得不從楊昭的生活中消失，這段戛然而止的情感，在楊昭心裡留下難以磨滅的印記。一年後，在另一座城市，兩人意外重逢，陳銘生已失去一條腿，成為不起眼的計程車司機。這個「再見面時什麼都變了」的設定，是劇情的第一個轉折點。

圖：《不為人知的故事》官微

楊昭不再放手，敞開心扉讓他走進自己的世界

重逢之後，楊昭沒有再放開陳銘生。她在他面前打開了真正的自己，讓他走進了自己的世界。有趣的是，兩人最早相識時，陳銘生曾化名「江名」，這個身分上的謊言，也為後面的衝突埋下伏筆。

圖：《不為人知的故事》官微

一次旅行讓身分曝光，他必須重返緝毒前線

劇情的第二個轉折，發生在一次旅行中：陳銘生暴露了自己的身分，不得不重返緝毒前線。他與楊昭約定，完成任務之後兩人不會再分開，但當楊昭再次得到他的消息，她趕到醫院，親眼看見他在生死線上掙扎。至於他們最終面對怎樣的結局，官方簡介沒有說破。

圖：《不為人知的故事》官微

《不為人知的故事》改編自晉江文學城作家Twentine的同名小說，原著以細膩的情感描寫聞名，尤其男女主角之間充滿遺憾與無奈的愛情，讓不少讀者留下深刻印象。這次影視化最大的看點，就是如何將小說中隱忍、克制又深刻的情感轉化為影像，尤其陳銘生與楊昭之間跨越傷痛的相遇，更是劇迷關注的焦點。

圖：翻攝網路

黃軒、金晨首度合作，余文樂、李治廷也加入演出

黃軒這次挑戰臥底緝毒警察陳銘生，角色必須長期隱藏真實身分，在危險任務與個人情感之間掙扎；金晨則飾演文物修復師楊昭，透過角色的成長，呈現從封閉內心到勇敢面對愛情的轉變。

圖：《不為人知的故事》官微

余文樂飾演的白吉，是販毒集團的頭目，也是陳銘生長期潛伏的直接對手。這個反派角色，讓劇集在愛情主線之外，擁有一條強烈的犯罪線。李治廷飾演薛淼，以特別主演身分加盟；齊天晴飾演白薇薇，劉家祎飾演楊錦天，另有侯曉、劉冠成、劉顯達、蔣羽熙、周政傑等演員加入。

圖：《不為人知的故事》官微

圖：《不為人知的故事》官微

《華燈初上》導演連奕琦執導，愛情結合緝毒犯罪題材

本劇由台灣導演連奕琦執導，過去曾執導《華燈初上》、《此時此刻》等作品，擅長描繪人物關係與複雜情感。這次將鏡頭轉向緝毒警察與文物修復師的故事，透過兩人截然不同的生活背景，交織出愛情、犯罪與命運的多重面向。相較於一般都市愛情劇，《不為人知的故事》也加入臥底任務、毒販追查等情節，讓整體故事更具張力。

圖：《不為人知的故事》官微

圖：《不為人知的故事》官微

早有電影版，劇版能否補足「意難平」

這部作品其實已經拍過電影。2024年11月9日在大陸上映的電影版，由邱澤與郎月婷主演，片長約103分鐘，被形容為「BE美學」的代表作。也因為電影版與小說都以「意難平」聞名，不少觀眾好奇，這次劇版會不會在結局上做出調整。官方目前沒有透露結局，劇版是否沿用原著走向，要等播出才知道。

圖：豆瓣電影

圖：《不為人知的故事》官微

精華 FAQ Q1：《不為人知的故事》何時開播，在哪個平台獨播？ 該劇確定在11月26日中午12點於優酷獨播，屬於平台主打的愛情犯罪題材新作。消息曝光後，也讓原著書迷與劇迷開始關注劇版呈現方式。

Q2：黃軒與金晨在劇中分別飾演什麼角色？ 黃軒飾演臥底緝毒警陳銘生，長期潛伏在販毒集團中；金晨飾演文物修復師楊昭，性格清冷且內心帶傷。兩人因相遇、重逢而展開一段充滿遺憾的感情。

Q3：這部劇的原著與導演背景，為何讓觀眾特別期待？ 本劇改編自Twentine高人氣小說，原作以細膩情感與悲劇愛情聞名；導演連奕琦曾拍《華燈初上》，擅長人物情感刻畫，因此劇版能否延續原著的虐戀氛圍備受關注。