韓國人氣天團 BTS （防彈少年團 ）世界巡迴演唱會 《BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN KAOHSIUNG》，已於 2026 年 11 月 19 日 在高雄國家體育場（世運主場館）盛大揭幕，接下來還有11月21日、22日兩場演出，讓台灣 ARMY 再度陷入紫色追星熱潮！不過，沒搶到門票也不用太失落，除了透過現場演出感受七位成員的舞台魅力，粉絲也能藉由紀錄片 與演唱會電影 ，回顧 BTS 從新人時期一路走向世界舞台的歷程。

以下整理 BTS 必看的紀錄片與演唱會電影，帶大家重新走進防彈少年團的音樂世界。

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1.《BURN THE STAGE: THE MOVIE》：揭開世界巡演舞台背後的真實日常

想了解 BTS 如何從人氣團體逐步站上世界舞台，可以從《BURN THE STAGE》系列開始。作品以2017年《THE WINGS TOUR》為背景，記錄七位成員巡演期間的幕後生活，從舞台準備、移動行程到演出結束後的休息時光，都能看見鏡頭捕捉到的真實片段。

圖：翻攝網路

相較於正式演唱會上光鮮亮麗的表演，紀錄片更著重成員在舞台之外的模樣，包括長時間巡演帶來的疲憊、對表演的自我要求，以及成員之間互相鼓勵的情誼。系列後續也推出電影版《BURN THE STAGE: THE MOVIE》，將巡演故事搬上大銀幕，讓粉絲能再次感受當年的舞台魅力。

2.《BRING THE SOUL: THE MOVIE》：跟著 BTS 一起走過世界巡演

《BRING THE SOUL》以《LOVE YOURSELF》世界巡演為主題，透過巡演現場與幕後訪談，帶領觀眾看見 BTS 在全球各地演出的不同面貌。除了舞台上的精彩表現，也記錄成員在演出結束後分享心情、回顧旅程的時刻。

圖：翻攝網路

圖：翻攝網路

圖：翻攝網路

電影版《BRING THE SOUL: THE MOVIE》延續紀錄片系列的拍攝方式，將鏡頭帶到巴黎等巡演城市，呈現成員離開舞台後的互動與對話。對粉絲而言，最吸引人的不只是演唱會畫面，更是能透過訪談聽見成員對音樂、團體與粉絲的想法。

3.《BTS Monuments: Beyond The Star》：用8集回顧防彈少年團十年歷程

想一次了解 BTS 從出道至今的成長故事，Disney+ 紀錄影集《BTS Monuments: Beyond The Star》絕對不能錯過。全劇共8集，透過珍貴影像、訪談與幕後紀錄，回顧團體從2013年出道、逐步累積人氣，到成為全球知名音樂團體的十年歷程。

圖／Disney+

作品不只重現重要的音樂作品與演藝里程碑，也記錄成員在不同階段面臨的挑戰，以及對未來的思考。從早期追逐夢想的新人，到站上世界大型舞台的國際巨星，觀眾能透過這部作品看見 BTS 如何在變化與成長中，持續尋找屬於團體的方向。

圖／Disney+

對新粉絲而言，《BTS Monuments: Beyond The Star》也是相當適合的入門作品，能在短時間內認識團體的重要歷程；對一路陪伴至今的 ARMY 來說，則像是重新翻閱一段共同走過的回憶。

4.《BTS: THE RETURN》：記錄七位成員重聚，打造全新音樂篇章

2026年 Netflix 推出的紀錄片《BTS: THE RETURN》，是粉絲不能錯過的最新作品。影片由導演 Bao Nguyen 執導，記錄 BTS 成員在經歷各自的軍旅生活與個人活動後重新聚首，並前往洛杉磯投入第五張正規專輯《ARIRANG》的創作與錄製過程。

圖源：Getty Images Cindy Ord

紀錄片將鏡頭帶進錄音室，呈現七位成員重新磨合、討論音樂方向，以及共同尋找團體下一個階段定位的過程。從久違重聚時的互動，到面對新作品時的猶豫與嘗試，都讓觀眾看見 BTS 在回歸舞台前的真實心情。

不同於單純記錄演唱會的作品，《BTS: THE RETURN》更像是一段關於重新出發的故事，讓粉絲了解《ARIRANG》專輯背後的創作歷程，也看見七位成員如何在各自成長後，再次凝聚成完整的 BTS。

沒搶到高雄演唱會門票？用影像作品繼續陪伴 BTS

從早期巡演幕後的《BURN THE STAGE》，到記錄團體十年歷程的《BTS Monuments: Beyond The Star》，再到見證七位成員重新聚首的《BTS: THE RETURN》，BTS 的紀錄片與演唱會電影不只是舞台表演的紀錄，更像是一部持續累積的音樂成長日記。

對長期支持的 ARMY 而言，這些作品收藏了與團體共同走過的重要時刻；對剛認識 BTS 的新粉絲來說，也能藉由影像逐步了解七位成員的故事。即使這次沒有搶到高雄演唱會門票，仍可以透過這些作品感受防彈少年團的音樂魅力，為下一次與 BTS 相見做好準備。

圖／威秀影城提供

精華 FAQ Q1：這篇文章為何會在BTS高雄演唱會期間整理影像作品？ 因為BTS高雄場演出掀起台灣ARMY的追星熱潮，文章希望提供沒搶到門票的粉絲替代選擇，透過紀錄片與演唱會電影延續對團體的關注與支持。

Q2：文章推薦了哪些BTS必看的紀錄片和演唱會電影？ 文章整理了《BURN THE STAGE: THE MOVIE》、《BRING THE SOUL: THE MOVIE》、《BTS Monuments: Beyond The Star》以及《BTS: THE RETURN》4部作品，涵蓋巡演、成長史與重聚創作。

Q3：《BTS: THE RETURN》主要記錄了什麼內容？ 《BTS: THE RETURN》是2026年Netflix推出的紀錄片，記錄7位成員在各自軍旅與個人活動後重新聚首，前往洛杉磯製作第五張正規專輯《ARIRANG》的過程。