簡嫚書《重生密碼》80歲扮相首曝光！陳意涵車禍甦醒陷入記憶錯置 戲外坦言：最怕忘記孩子

由時創影業製作，時創影業、東森電視、植肌生技、文策院、八大電視、能率影業聯合出品的台灣 原創影集《重生密碼》即將在 11 月 13 日於愛奇藝 國際版獨家播出。此次劇中簡嫚書飾演的沈素英歷經 25 歲到 80 歲的兩個世代，她的老妝扮相也首度公開，對於老妝扮相拍攝前要花七小時準備，簡嫚書笑稱一點都不辛苦，她說：「對於老妝造型外不會太陌生，倒是在上妝過程會很投入在觀賞化妝師的技術。」

簡嫚書在《重生密碼》中飾演沈素英，有兩個深愛她的男子周亦白（邱澤 飾演）和田修（修杰楷 飾演），劇中她是富家千金，年幼卻患有怪病，與碼頭工人周亦白邂逅私奔，從千金小姐落為主婦，面對丈夫失蹤及背負丈夫罪名生活，她依舊選擇終其一生守護家庭，而心儀沈素英的田修（修杰楷 飾演），則希望透過人體冷凍實驗來讓沈素英重生。

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邱澤和簡嫚書在《重生密碼》中為愛私奔。圖：時創影業提供

簡嫚書劇裡周旋在邱澤與修杰楷之間，她認為沈素英很幸福，有兩個男人這麼愛她，被問及現實生活是否碰過像田修這樣激烈的追求者？她笑說：「沒有遇過這樣的人，但如果遇到，可能只能比對方更病態吧。」而在劇中即便丈夫失蹤，她仍深情不變，被問及現實生活中是否也認為愛一個人是永遠的？她說：「對於愛情的需求，我認為我自己是會變的，而愛本身就很難定義，所以變不變好像很難認真討論。」

簡嫚書在《重生密碼》80 歲老妝曝光。圖：時創影業提供

簡嫚書在《重生密碼》中原為富家千金。圖：時創影業提供

《重生密碼》故事融合懸疑、科幻 、動作 與情感元素，探討人在科技能複製生命的時

代裡，愛、身份與家的真正意義。此次劇中沈素英的記憶被植入到陸霏（陳意涵 飾演）腦袋裡，陳意涵認為，如果擁有別人的記憶前提是要失去自己原有的記憶，那她絕對不要任何人的記憶，她說：「我最怕自己有一天忘記小孩和身邊的人，希望永遠不要有這一天。」

陳意涵在《重生密碼》裡被植入簡嫚書的記憶 。圖：時創影業提供

陳意涵在劇中幸運的從車禍中甦醒，但醒來後卻遭原先合作的經紀人搶奪拳館、又遭父親把財產花光，對於劇中人生無常，也讓她憶起幼時家中經濟狀況甚至成年後的感情狀況，但她說：「現在的我覺得其實平安就好，只要平安，就有重新再來的機會。」

陳意涵出演《重生密碼》 。圖：時創影業提供

精華 FAQ Q1：《重生密碼》何時將在哪個平台獨家播出？ 由時創影業等多方聯合出品的《重生密碼》，將於11月13日在愛奇藝國際版獨家播出，屬於台灣原創影集，結合懸疑、科幻、動作與情感元素。

Q2：簡嫚書在劇中飾演什麼角色，老妝有何亮點？ 簡嫚書飾演沈素英，角色從25歲演到80歲，80歲老妝首度公開。她表示拍攝前需花7小時上妝，但自己不覺得辛苦，反而很投入觀察化妝技術。

Q3：陳意涵在劇中與戲外各自對記憶議題有何感受？ 陳意涵劇中飾演陸霏，因車禍甦醒後陷入記憶錯置；戲外她直言若要失去原有記憶就不想接受別人記憶，最害怕忘記孩子與身邊的人。