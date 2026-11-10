愛德華視角來了！Netflix 確定推出兩季《暮光之城》動畫影集，改編自外傳《午夜陽光》揭密吸血鬼內心世界

經典吸血鬼 愛情 故事《暮光之城》（Twilight）即將以全新形式重返螢幕！獅門影業（Lionsgate）於2026年11月5日財報法說會上透露，Netflix 已正式預訂兩季《暮光之城》動畫 影集 ，改編 自原作者史蒂芬妮梅爾（Stephenie Meyer）於2020年出版的小說《午夜陽光》（Midnight Sun）。本次作品將以成人動畫形式呈現，原著作者也將親自參與製作。

不同於過去真人電影以貝拉的視角展開故事，動畫版將轉向吸血鬼愛德華的內心世界，重新描繪兩人初次相遇、相戀的過程。至於粉絲關心的配音陣容與正式上線日期，目前官方尚未公布，這部經典IP的新篇章已引起不少影迷期待。

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劇情介紹：《午夜陽光》改編，從愛德華視角重現經典愛情

《暮光之城》動畫影集改編自史蒂芬妮梅爾2020年出版的小說《午夜陽光》，故事重新講述系列第一部《暮光之城》的劇情，但這次不再以人類少女貝拉史旺（Bella Swan）的角度出發，而是透過吸血鬼愛德華庫倫（Edward Cullen）的視角，揭開這段跨越種族的禁忌戀情。

圖：尖端出版

故事從貝拉搬到美國華盛頓州的福克斯小鎮開始。轉學後，她遇見外表俊美、氣質神祕的愛德華，對方不僅擁有超乎常人的能力，也與一般人類有著截然不同的身分。愛德華其實是一名擁有百年生命的吸血鬼，長期努力克制自己對人類血液的渴望。然而，當他遇見貝拉後，卻發現自己無法像過去一樣保持冷靜。貝拉身上特殊的氣息，讓他既受到吸引，又必須時刻警惕內心的嗜血本能。

圖：imdb

與原作以貝拉的情感變化為主軸不同，《午夜陽光》將進一步揭露愛德華在相遇過程中的心理活動，包括他如何看待貝拉、如何掙扎於吸血鬼本能與人類情感之間，以及面對這段危險戀情時的矛盾與掙扎。

圖：imdb

Netflix 一口氣訂購兩季，打造成人向動畫作品

這次動畫化最受矚目的消息，就是 Netflix 並非只訂購單季，而是一口氣預訂兩季，預計將在2027 年底至 2028 年推出，顯示平台對這部經典IP的重視。根據獅門影業於2026年11月5日的財報法說會資訊，這部作品將定位為成人動畫，並由 Netflix 與獅門影業共同開發。原作者史蒂芬妮梅爾也將參與製作，與熟悉《暮光之城》系列的製作團隊共同打造全新篇章。

此外，曾參與《陰屍路：化外世界》（The Walking Dead: World Beyond）、《Tell Me Lies》等作品的編劇兼製作人 Sinead Daly，也將負責劇本與執行製作。

小說《午夜陽光》曾因手稿外流擱置多年

《午夜陽光》的出版歷程同樣充滿話題。早在2008年，《暮光之城》作者史蒂芬妮梅爾便開始撰寫這部作品，希望透過愛德華的角度重新詮釋第一集故事。然而，當時部分未完成手稿意外外流，讓作者決定暫停創作與出版計畫。直到多年後，她才重新整理並完成作品，最終於2020年正式推出。

圖：imdb

《午夜陽光》出版後獲得熱烈迴響，首週在北美市場便創下超過百萬本的銷售成績，再次證明《暮光之城》系列的全球影響力。這次動畫影集選擇以《午夜陽光》作為改編基礎，也讓讀者能重新體驗熟悉的故事，同時深入了解愛德華不為人知的情感與心理變化。

圖：imdb

《暮光之城》從小說到真人電影，陪伴無數讀者與影迷走過青春歲月，如今再度以動畫形式回歸，並透過《午夜陽光》將故事焦點轉向愛德華，讓觀眾有機會重新認識這位經典吸血鬼角色。雖然目前正式上線時間與配音名單仍未揭曉，但隨著 Netflix 一口氣訂購兩季，這部作品已成為經典小說改編動畫中備受矚目的新作。

精華 FAQ Q1：這次《暮光之城》動畫影集是由哪家公司預訂推出？ 獅門影業在財報法說會上透露，Netflix 已正式預訂兩季《暮光之城》動畫影集，並與獅門共同開發，顯示平台對這個經典 IP 具有高度信心。

Q2：動畫版《暮光之城》主要改編自哪一部小說，視角有何不同？ 作品改編自史蒂芬妮梅爾的《午夜陽光》，劇情重述第一集故事，但不再從貝拉出發，而是改以愛德華的內心與視角，呈現他對貝拉的吸引與掙扎。

Q3：這部動畫影集目前有哪些製作與上映資訊已公開？ 目前已知作品將採成人動畫形式，史蒂芬妮梅爾會參與製作，編劇兼製作人 Sinead Daly 也加入團隊；但配音陣容與正式上線日期仍未公布。