Disney+《再婚皇后》快閃店、沉浸式餐酒館登陸：四人拍貼機、限定特調朝聖必看

由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮主演的 Disney+ 韓劇《再婚皇后》甫上線便引爆熱烈討論，上線旋即掀起全球追劇熱潮，不僅創下 Disney+ 有史以來全球最高觀看量的在地原創影集 首播紀錄，更同步登上美國、英國、法國、西班牙、德國、加拿大、澳洲等全球超過 50 個市場的韓國 影集首播冠軍，被韓媒形容為「全球級成功之作（Global Triumph）」。

從申敏兒低沉穩重的皇后氣場與一套套超華麗造型、朱智勛一本正經詮釋渣男皇帝、李世榮以天真口吻說出勁爆綠茶金句「我可以叫你姐姐嗎？」、再到李鍾碩彷彿從漫畫中走進現實的白「鳥」王子魅力，讓觀眾直呼邊看邊氣、卻又欲罷不能，更有網友盛讚其奢華佈景不輸《柏捷頓家族》。

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再婚皇后沉浸式快閃 空間在羊空間華麗登場 。圖：Disney+

為歡慶《再婚皇后》上線，Disney+ 特別打造期間限定主題快閃空間，即日起至 11 月 29 日於台北羊空間 YOUNG SPACE 登場，邀請粉絲親身走進東大帝國；同時Disney+ 更攜手「紫木槿韓餐酒館」與「聲島咖啡」合作主題企劃，即日起至 12 月 2 日，從皇后王座打卡區、主題菜單、到四大角色的打卡空間，讓粉絲從追劇、拍照到品嚐美食，全方位感受《再婚皇后》的浪漫宮廷魅力。此外，Disney+、LINE WEBTOON 亦與 COMEBUY 展開限定聯名活動，將漫畫、影集與實體體驗延伸至全台門市，邀請粉絲以不同方式走進《再婚皇后》的世界。

再婚皇后沉浸式快閃空間在羊空間華麗登場 。圖：Disney+

《再婚皇后》主題快閃空間

一秒穿越東大帝國！羊空間 YOUNG SPACE 化身華麗宮廷，從象徵至高皇權的《再婚皇后》寶座、優雅靜謐的皇家庭園，到能與娜菲爾、索本修、海因里、菈絲塔同框的四大角色拍貼機，再到重現經典名場面的劇照牆與金句自拍鏡，步步皆是打卡熱點。週末更推出王子、公主沉浸式互動體驗，讓粉絲從觀眾化身劇中人，親身走進這場愛恨交織的宮廷風暴；完成指定社群任務後，還有機會獲得《再婚皇后》限定特調組，內含主題飲品、角色小卡及 LINE WEBTOON 代幣等好禮，邀請粉絲在沉浸式體驗之餘，收藏屬於自己的《再婚皇后》紀念時刻。

再婚皇后沉浸式快閃空間在羊空間華麗登場。圖：Disney+

再婚皇后沉浸式快閃空間設有決策球等沉浸式體驗。圖：Disney+

再婚皇后沉浸式快閃空間設有角色拍貼機。圖：Disney+

再婚皇后沉浸式快閃空間一筆一還原皇后寶座。圖：Disney+

再婚皇后沉浸式快閃空間，周末還有期間限定角色特調。圖：Disney+

📌活動時間：即日起至 11月 29 日 📌活動地點：台北市中山區中山北路二段18號 1樓

《再婚皇后》主題快閃店：紫木槿韓餐酒館

將紫木槿韓餐酒館化身東大帝國宮廷餐桌，戶外打卡區重現象徵權力與尊嚴的皇后王座，店內同步設置劇照牆，並推出《再婚皇后》主題菜單，讓粉絲在韓式料理中延續追劇的宮廷氛圍。此外，消費者凡於 Threads 發布活動照片，並標註指定標籤，即可兌換每日限量的《再婚皇后》官方小卡組。紫木槿韓餐酒館更為粉絲加碼，凡點購「再婚皇后 雙人套餐」或「東王國盛宴 四人套餐」，即贈獨家哈密瓜冰淇淋。

Disney+ 於紫木槿韓餐酒館戶外打卡區重現象徵權力與尊嚴的皇后王座。圖：Disney+

Disney+ 於紫木槿韓餐酒館戶外打卡區重現象徵權力與尊嚴的皇后王座。圖：Disney+

*主題雙人套餐$1380起，附有韓式烤肉、傳統豆腐煲、石鍋拌飯、經典韓食、蟹膏起司烘蛋和韓國原裝飲品、四款手作小菜免費續，雅致中帶有夜生活感的氛圍和便利的交通非常適合都會男女下班小聚。

紫木槿韓餐酒館推出《再婚皇后》主題菜單，讓粉絲在韓式料理中延續追劇的宮廷氛圍。圖：Disney+

消費者凡於 Threads 發布活動照片，並標註指定標籤，即可兌換每日限量的《再婚皇后》官方小卡組 。圖：Disney+

消費者凡於 Threads 發布活動照片，並標註指定標籤，即可兌換每日限量的《再婚皇后》官方小卡組 。圖：Disney+

📌活動時間：即日起至 12 月 2 日 📌活動地點：臺北市信義區忠孝東路四段 515 號

《再婚皇后》主題快閃店：聲島咖啡BEING CAFE

聲島咖啡BEING CAFE以劇中四大角色為靈感，推出四款聯名特調，將角色性格化為一杯杯層次分明的風味；店內同步設置劇照牆與沉浸式打卡區，邀請粉絲邊品嚐、邊重溫劇中的愛恨糾葛。

圖：Disney+

圖：Disney+

四款特調分別對應四大角色：冰封玫瑰以玫瑰花香、檸檬酸感與咖啡苦韻，詮釋娜菲爾柔美與堅強並存的皇后風範；帝王特調以奶蓋上的橙皮象徵王冠，入口香甜、杯底卻是濃苦可可，正如索本修甜言蜜語下的薄情；鳥語心動以蝶豆花的清澈藍色與蜂蜜的溫潤，呈現海因里優雅紳士、只對心上人展露的柔情；綠茶心計則以荔枝的清甜包裹烏龍茶香，杯底鮮紅的覆盆莓暗藏菈絲塔看似無害、實則野心勃勃的心計。

圖：Disney+

圖：Disney+

📌活動期間：即日起至 12 月 2 日 📌活動地點：臺北市大安區師大路 102 巷 18 號

《再婚皇后》主題快閃店：COMEBUY x LINE WEBTOON

《再婚皇后》也攜手 COMEBUY 與 LINE WEBTOON 推出期間限定聯名活動。即日起至 11 月 30 日，消費者凡購買指定茶拿鐵系列飲品即可參與抽獎，張張有獎，能有機會獲得《再婚皇后》限定角色小卡與 LINE WEBTOON 代幣。同時，粉絲也能透過 LINE WEBTOON 平台參與抽獎活動，取得飲料券、角色小卡套組及代幣等限定好禮。活動期間全台COMEBUY 門市除推出聯名企劃外，也同步展示 Disney+《再婚皇后》真人版影集海報，讓原著漫畫角色與真人版經典形象一同現身門市。

從風靡全球的原著漫畫、熱度持續攀升的真人版影集，到橫跨快閃空間、主題餐飲與全台聯名企劃，《再婚皇后》正以多元形式席捲台灣 ，邀請粉絲一同沉浸在這場關於愛情、權力與命運的宮廷傳奇之中。

📌活動期間：即日起至 11 月 30 日 📌活動地點：全台COMEBUY 門市

精華 FAQ Q1：《再婚皇后》上線後為何被形容為全球級成功之作？ 因為該劇不僅創下Disney+有史以來全球最高觀看量的在地原創影集首播紀錄，還在美國、英國、法國等超過50個市場拿下韓劇首播冠軍，熱度非常驚人。

Q2：台北的《再婚皇后》快閃空間有哪些主要互動亮點？ 羊空間YOUNG SPACE重現寶座、皇家庭園、四大角色拍貼機、劇照牆與金句自拍鏡，週末還有沉浸式互動體驗，完成任務可獲限定特調組與周邊。

Q3：這次聯名活動包含哪些店家與主要優惠內容？ 活動串聯紫木槿韓餐酒館、聲島咖啡BEING CAFE與COMEBUY、LINE WEBTOON，提供主題菜單、4款角色特調、限量小卡、抽獎與飲料券等限定好禮。