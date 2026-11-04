改編王定國小說《神來的時候》11/8公視首播，陳竹昇、黃鐙輝演繹最動人的叔姪救贖故事

公視 人生劇展《神來的時候》改編 自台灣作家王定國 短篇小說 集，以一段意外展開的叔姪情誼，描繪親情、初戀與人生低谷中的救贖。故事 從失聯多年的叔叔陳英雄重返家中開始，他離經叛道的行事風格，意外吸引正值青春期的姪子阿俊，兩人逐漸成為忘年之交。

本劇由許卉林執導，林靖傑擔任製作人及劇本改編，集結黃鐙輝、陳竹昇、黃婕菲、謝孟勳、黃宥凱主演，透過不同世代的相處與情感碰撞，探討一個人是否一定要成為「有用的人」，才能獲得他人的認同與愛。11/8 週日晚間 10 點公視首播。

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《神來的時候》劇情介紹：失聯多年的叔叔返家，與青春期姪子成為忘年之交

故事描述失聯多年的陳英雄（黃鐙輝 飾），在父親告別式上重新回到哥哥一家人的生活。多年未見的他，與家人之間早已存在難以跨越的隔閡，而他離經叛道、不按牌理出牌的行事風格，也讓這次返家顯得格外突兀。

圖：截自預告

然而，陳英雄的出現卻意外吸引了正值青春期的姪子阿俊。兩人從原本陌生的叔姪關係，逐漸成為無話不談的忘年之交。阿俊在與叔叔相處的過程中，慢慢發現陳英雄看似落魄、不受拘束，內心卻始終深愛著自己的初戀女友。

這份藏在歲月裡的深情打動了阿俊，也讓他決定與父親聯手，試圖幫助人生陷入低谷的叔叔重新找回生活的方向。原本疏離的家庭關係，也因為這場意外的相遇，逐漸有了重新靠近的可能。

圖：公視粉絲團

看點1：黃鐙輝挑戰落魄叔叔，不羈外表下藏著深情

黃鐙輝在劇中飾演陳英雄，一名多年與家人失聯、人生經歷波折的男子。不同於傳統家庭中穩重、可靠的長輩形象，陳英雄行事離經叛道，彷彿始終無法融入社會與家庭的期待之中。

然而，隨著阿俊逐漸了解叔叔的過去，才發現這個看似不在乎一切的大人，其實仍然深深掛念著初戀女友。落魄的生活背後，藏著未能放下的感情與人生遺憾，也讓角色呈現出不同層次的情感面貌。

圖：截自公視「神來的時候」主題曲

透過陳英雄的遭遇，作品呈現成年人不願輕易示人的脆弱，也讓觀眾看見，即使一個人在人生中跌跌撞撞，仍然值得被理解與關心。

看點2：叔姪跨世代忘年交，少年成為叔叔重新出發的力量

阿俊正值青春期，對世界充滿好奇，也逐漸建立自己的價值觀。陳英雄與他截然不同的生活方式，反而成為少年認識人生的另一扇窗口。兩人從意外相識到建立情誼，阿俊不只看見叔叔與眾不同的一面，也逐漸理解成年人同樣會有挫折、遺憾與無法說出口的心事。

圖：截自公視「神來的時候」主題曲

當阿俊發現叔叔仍然深愛著初戀女友，便決定與父親一起伸出援手，希望幫助陳英雄重新面對過去。這段關係最動人的地方，在於原本應該由長輩照顧晚輩的叔姪，反而成為彼此生命中的重要支持，讓陷入低谷的大人重新感受到被理解的力量。

看點3：陳竹昇演繹家庭中的父親角色，親情隔閡如何化解？

陳竹昇在本劇中參與演出，故事也將家庭成員之間的距離與衝突納入主軸。陳英雄多年未與家人聯繫，重新回到家庭後，面對的不只是生活習慣的差異，更有過去累積的情緒與尚未解開的心結。

圖：截自預告

當阿俊開始理解叔叔，甚至希望幫助他重新振作，家人也必須重新面對彼此的關係。對親人而言，關心不一定總能以對方需要的方式表達，而長久累積的誤解，也可能讓原本親近的人逐漸疏遠。本劇透過家庭成員的互動，呈現親情中既有牽掛、又有矛盾的複雜面貌。真正的和解或許不是要求每個人都符合期待，而是願意放下成見，重新理解對方的選擇與傷痛。

圖：截自預告

看點4：改編自王定國短篇小說，探討「成為有用的人」背後的人生困境

《神來的時候》改編自台灣作家王定國的短篇小說集，故事以「我最大的不幸就是一直想要成為有用的人」作為情感核心，帶出人們在家庭、社會與人際關係中，經常背負的期待與自我要求。在社會價值觀裡，人們往往習慣以工作、成就、經濟能力或對家庭的貢獻，衡量一個人的價值。但當一個人失去原有的身分、無法符合外界期待時，是否就代表他不值得被愛？

圖：印刻

劇中陳英雄的人生處境，正好映照出這樣的矛盾。他看似是家人眼中不夠成功、甚至令人失望的存在，卻仍然擁有自己的情感與渴望。透過阿俊的理解與陪伴，作品重新思考人與人之間的關係：或許一個人的價值，不必完全建立在他能為別人做多少事情之上。

圖：截自預告

此外，主題曲〈你莫看阮無〉由董事長樂團主唱吳永吉（吉董）演唱，歌曲名稱帶有不服輸、不願被看輕的情緒，也呼應劇中人物即使身處人生低谷，仍渴望被理解、被肯定的心境，為作品增添另一層情感力量。

精華 FAQ Q1：《神來的時候》主要改編自誰的作品，故事核心是什麼？ 本劇改編自台灣作家王定國的短篇小說集，核心圍繞失聯多年叔叔返家後，與青春期姪子建立情誼，並在彼此理解中完成救贖與和解。

Q2：黃鐙輝在劇中飾演什麼角色，角色有什麼重要特徵？ 黃鐙輝飾演陳英雄，一名多年與家人失聯、生活落魄的叔叔。角色外表不羈、行事離經叛道，但內心仍深愛初戀女友，情感層次豐富。

Q3：這部作品想傳達什麼人生觀，主題曲又如何呼應？ 作品反思人是否一定要成為「有用的人」才值得被愛，強調低谷中的人也應被理解。主題曲〈你莫看阮無〉則以不服輸的情緒呼應這種心境。