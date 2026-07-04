世足熱延燒到陸劇！《燦如繁星》虞書欣x陳靖可率領青春球隊逆襲追夢 7月5日熱血首播

陸劇 流量女神虞書欣挑戰演繹熱血勵志劇？！虞書欣、陳靖可領銜主演的《燦如繁星》將於7月5日全網首播，《燦如繁星》改編 自長洱小說 《狹路》，融合青春 校園、懸疑 推理及療癒愛情等元素，透過重組瀕臨解散的足球 隊，以及兩個各自背負傷痕的大人，交織出熱血又溫暖的故事。

《狹路》書封（上下冊）。圖／博客來，中國致公出版社

原著小說《狹路》

《燦如繁星》改編自知名作家長洱於 2019 年在晉江文學城連載的人氣小說《狹路》，這也是繼口碑爆棚的《天才基本法》後，長洱第二部成功影視 化的作品。

故事講述畢業於名校永川大學的心理學博士「林晚星」（虞書欣 飾），為了遠離喧囂而回到老家，接手了宏景八中的體育器材室。本想著靠這份清閒工作「躺平度日」的她，卻在上班後接二連三遇到怪事——神秘的「免費借球100次卡」、需要解謎的煙盒、甚至是藏寶圖……種種蛛絲馬跡，彷彿有人在背後精心布局，試圖將一群「球隊末段班學生」託付給她。

林晚星百思不得其解，與此同時，她也對租屋處爺爺奶奶家頂樓那位行蹤飄忽的「神秘教練」身份產生了強烈的好奇…

《偷偷藏不住》導演操刀，黃金卡司陣容堅強

本劇由擅長捕捉細膩情感與甜寵氛圍的台灣導演李青蓉執導，她曾參與執導《花甲男孩轉大人》、《親愛的，熱愛的》等爆款劇，並獨立執導過《偷偷藏不住》、《別對我動心》等多部現象級偶像劇。

在演員陣容方面，除了人氣與實力兼具的虞書欣、陳靖可領銜主演外，還集結了馬伯騫、馮雷、李立群、龔蓓苾、謝可寅、譚希和等實力派與新生代演員。

從目前釋出的預告與官方劇照來看，劇版高度還原了小說精髓。女主角林晚星與男主角「王法」（陳靖可 飾）帶著重重謎團相遇，兩人意外扛起帶領足球隊逆襲追夢的重任。從一開始的各懷心事到後來的並肩前行，勢必會為青春愛情題材帶來耳目一新的追劇體驗。

《燦如繁星》虞書欣（右）與陳靖可回歸校園重組足球隊（圖_愛奇藝國際版提供）

隨著開播日臨近，愛奇藝陸續釋出多支預告片。劇中除了林晚星與王法目標一致、熱血訓練球員的勵志主線外，兩人的感情線更是火花四射！預告片尾甚至祭出了高甜閃光彈——虞書欣摟著陳靖可，在他耳邊性感輕呢：

「為什麼是我洗澡，你卻比我還香？」

充滿性張力的高能互動瞬間引爆網絡討論，讓期待值直接拉滿。兩人在劇中究竟會擦出怎樣的火花？就等劇集開播揭曉謎底！

《燦如繁星》虞書欣飾演林晚星（圖_愛奇藝國際版提供）

《燦如繁星》陳靖可在劇中飾演金牌足球教練王法（圖_愛奇藝國際版提供）

《燦如繁星》虞書欣（左）與陳靖可還是房東與租客的關係（圖_愛奇藝國際版提供）

圖／燦如繁星官方微博

圖／燦如繁星官方微博

圖／燦如繁星官方微博