BBC黑色喜劇《黑色行動》狠酸警界亂象！前龐德女郎《情報戰》諜對諜燒腦上架

台灣大哥大MyVideo全台獨家熱播英倫影集，兩部話題度影集《黑色行動 第二季》、《情報戰》熱度直線竄升中，無論是輕鬆幽默的喜劇，還是喜歡刺激驚悚的諜報片，歡迎劇迷各取所需！

BBC黑色喜劇《黑色行動》自第一季開播後便意外爆紅，故事講述兩名原本只是社區警務支援官的菜鳥警察多姆與凱伊，陰錯陽差被派去臥底犯罪組織，結果兩人不只完全不像特務，還經常把任務搞砸，甚至還意外捲入埋屍事件，荒謬程度讓觀眾笑翻。第一季首播便吸引230萬觀眾收看，第二季也正在台灣大哥大MyVideo全台獨家熱播，6月4日起即將迎來最終回，而BBC已宣布續訂第三季，還傳出美國翻拍版正在談，成為近年BBC討論度最高的喜劇之一。

BBC影集《黑色行動》讓葛貝米蘇拉‧艾庫莫洛（左）成功奪下「英國艾美獎」喜劇視后，哈梅德‧安尼馬沙恩（右）也獲英國皇家電視學會（RTS）最佳喜劇男演員獎。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

《黑色行動》表面上是瘋狂搞笑的臥底喜劇，但其實核心大膽探討英國警界種族歧視與制度問題。劇中兩位黑人主角不斷被高層當成「工具人」，一邊被逼著賣命臥底，一邊還得面對各種荒謬官僚文化。該劇也因此被《衛報》大讚是「把警界種族議題拍得既爆笑又刺激」的代表作。尤其男女主角葛貝米蘇拉‧艾庫莫洛（Gbemisola Ikumelo）與哈梅德‧安尼馬沙恩（Hammed Animashaun）互嘴鬥氣的化學反應，更被外媒形容「光看兩人吵架就很好笑」，第一季播出後，艾庫莫洛一舉奪下有「英國艾美獎」之稱的2024英國電視學院獎（BAFTA TV Awards）最佳喜劇類女演員獎，安尼馬沙恩也獲得英國皇家電視學會（RTS）最佳喜劇男演員獎殊榮。

BBC最敢講喜劇《黑色行動》第一季首播便吸引230萬觀眾收看。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

BBC《黑色行動 第二季》葛貝米蘇拉‧艾庫莫洛（左）與哈梅德‧安尼馬沙恩（右）正式加入軍情五處（MI5）組織，卻無預警讓自己捲入新的危機中。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

《黑色行動》劇照。圖：台灣大哥大MyVideo提供

而正在播出的第二季中，多姆與凱伊正式加入軍情五處（MI5）組織展開新任務，不過兩人仍舊找不到自己的定位。為了向高層證明能力，多姆更鋌而走險做出大膽決定，沒想到卻意外引爆一連串危險事件，讓原本就狀況百出的兩人，再度捲入失控局面。《黑色行動 第二季》將於6月4日於台灣大哥大MyVideo全台獨家播出最終回。此外，BBC政治驚悚影集《情報戰》第一季由《007量子危機》美艷龐德女郎潔瑪雅特頓（Gemma Arterton）主演，講述她飾演的英國情報官員在大選前夕，追查某位英國政治人物是否與俄羅斯克里姆林宮暗中勾結。隨著一樁命案爆發，她不只得與時間賽跑，更必須在國家安全、個人名譽與家庭之間艱難抉擇。《情報戰》第一季全劇已在台灣大哥大MyVideo獨家上架。

潔瑪雅特頓（右）在《情報戰》第一季飾演英國情報官員。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

政治驚悚影集《情報戰》第一季由「前龐德女郎」潔瑪雅特頓主演。（圖：台灣大哥大MyVideo提供）

《情報戰》劇照。圖：台灣大哥大MyVideo提供