2026年6月Disney+影劇推薦：白鹿、承磊權謀古裝《莫離》領路；李宰旭、辛叡恩《醫到孤島愛上你》甜蜜療癒登場

Disney+ 6月強檔片單今日正式出爐！陸劇大戲由白鹿、承磊主演的古裝權謀劇《莫離》於6月9日領銜登場，看腹黑定王與身負血仇長女如何智勇流露、共謀大業，同場加映《江山為聘》及《雲襄傳之將進酒》。韓劇部分則推出李宰旭入伍前最後力作《醫到孤島愛上你》，與辛叡恩共譜化學反應爆棚的浪漫醫療戀曲。

圖片來源：Disney+

此外，皮克斯高評價動畫《狸想世界》、榮獲奧斯卡最佳視覺效果並狂攬全球十億美金的電影《阿凡達：火與燼》，以及艾美獎熱門影集《大熊餐廳》第五季也將陸續上線。從權謀陸劇、浪漫韓劇到好萊塢巨作，豐富內容絕對讓你追劇追不停！

【電視劇/影集】

《醫到孤島愛上你》李宰旭、辛叡恩組醫護CP共譜小島戀曲！

播出：6月1日

主演：李宰旭、辛叡恩

劇情：夢想攀上韓國頂尖醫大的頂峰、成為最優秀的整形外科醫師的都志義，卻突然因服兵役被派往韓國偏遠小島，擔任為期一年的公衛醫師。同事們告誡他，若想讓職涯早日重回正軌務必低調度日、遠離一切人際關係。但從志義踏上渡輪那一刻起，不祥的預感便如影隨形、情況也迅速脫離掌控。至於能否撐過接下來的一年，志義的唯一希望似乎寄托在一名因未知原因、同樣遷居到島上的熱血護理師陸遐俐身上。

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《莫離》白鹿颯爽全能大女主，與殘疾王爺承磊先婚後愛、復仇翻盤

播出：6月9日

主演：白鹿、承磊

劇情：講述身負血仇的葉府長女葉璃（白鹿 飾）被迫嫁給了雙腿殘疾的腹黑定王墨修堯（承磊 飾），彼此從互相猜忌、各取所需到共謀大業、相知相愛，最終聯手復仇，還天下一片海晏河清。

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《江山為聘》

播出：即將登場，敬請期待

主演：吳謹言、陳哲遠

劇情：講述出身市井的孤女孟廷輝（吳謹言 飾）憑藉過人才學，成為大寧首位三元及第的女狀元，並入主察聞院。她與少年帝王英寡（陳哲遠 飾）一內一外、強強聯手，在朝堂以雷霆手段制衡權相，在市井化身執劍人掃奸除惡，展開遊走於權力與人心之間的故事。

《雲襄傳之將進酒》

播出：即將登場，敬請期待

主演：陳曉、毛曉彤

劇情：熱門古裝武俠劇《雲襄傳》的系列續作。由陳曉、毛曉彤領銜主演，原班人馬回歸，講述隱居的雲襄再度捲入江湖陰謀，攜手好友力挽狂瀾、平定亂象。

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【電影】

《狸想世界》口碑狂飆網讚「從頭哭到尾」，導演盼觀眾透過此片創正向連結

播出：6月3日

主演：(配音員)派珀·柯達、戴夫·法蘭科、鮑比・莫尼漢等等。

劇情：故事背景設定在科學家們開發出一種革命性技術，可以將人類意識「上身」進高度擬真的機器動物體內，讓使用者以動物的樣貌與牠們溝通互動。主角梅寶是一位熱愛動物的大學生，她藉此機會將意識「上身」入機器河狸體內，潛入動物世界探索未知。成為河狸後，梅寶認識了河狸國王喬治，理解並學習動物界的生存法則，比方看似佛系的「池塘準則」等等…。在這過程中，她也意外看透陰謀鬥爭：當市長傑瑞計畫開發自然棲地、破壞動物家園時，梅寶決定挺身而出，她與動物同伴們能否成功挽救自然棲地?

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《阿凡達：灰與燼》榮獲2026奧斯卡視覺效果獎、全球票房突破10億美金！

播出：6月24日

主演：山姆·沃辛頓、柔伊·莎達娜、雪歌妮·薇佛、史帝芬·朗和凱特·溫絲蕾主演

劇情：從人類歸化納美族並當上首領的傑克蘇里、妻子納美戰士奈蒂莉及蘇里的家人一同，在經歷奮戰與傷痛後，依然必須展開全新冒險，也將面臨新登場反派的威脅。

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《大熊餐廳》第五季（The Bear Season 5）

播出：6月26日

主演：傑瑞米·艾倫·懷特（Jeremy Allen White）、阿尤·埃德比里（Ayo Edebiri）、艾邦·摩斯-貝克拉吉（Ebon Moss-Bachrach）等原班人馬回歸演出

劇情：來自高級餐飲界的年輕主廚卡米，因家中發生悲劇而回到芝加哥接手家族經營的三明治店。他不僅要面對小本經營的現實壓力、個性強勢的廚房夥伴，還得處理與家人的緊張關係。在轉型餐廳的同時，他也在重建自己的人生，並逐漸與這群「自己選擇的家人」建立深厚情感。

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