《King & Prince：洛杉磯二人行》永瀨廉、高橋海 旅遊實境秀全9集 6/17獨家上架Disney+

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《King & Prince：洛杉磯二人行》。圖/Disney+提供
《King & Prince：洛杉磯二人行》。圖/Disney+提供

人氣男團King & Prince全新節目下月登場！距離去年於東京街頭攜手米奇與好朋友拍攝〈What We Got〉MV不到一年，King & Prince再度帶來全新驚喜——9集的實境節目《King & Prince：洛杉磯二人行》將於6月17日獨家登上+。

本節目為無腳本實境內容，由成員永瀨廉與高橋海人親自走訪洛杉磯，從城市景點探索到各種趣味挑戰任務，一邊聊天、一邊放鬆，透過最自然的互動，帶領觀眾近距離一窺兩人真實個性與深厚友情。《King & Prince：洛杉磯二人行》由打造人氣《Kintore》的NICHIKI Co., Inc.操刀製作，延續團體一貫的高人氣與綜藝魅力，節目將於6月17日在Disney+獨家首播第一集，並於每週三更新直至8月12日完結，陪伴粉絲度過整個夏天。

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除了全新節目外，粉絲也可於Disney+同步觀賞《King & Prince: What We Got (Japanese Version)》，深入了解〈What We Got〉MV的製作幕後；喜愛J-Pop內容的觀眾，還可觀看《Travis Japan到美國放暑假》，講述Travis Japan橫越美國，回到成名起點的冒險之旅、以及《與Snow Man同行》，帶來「令和最賣男團」Snow Man前往北海道的默契旅程等人氣旅遊實境節目，感受更多日本魅力。

《King & Prince：洛杉磯二人行》將於6月17日起獨家於Disney+上線，敬請粉絲們期待！

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