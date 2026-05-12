《風，帶有香氣》明治時代的「南丁格爾」 見上愛、上坂樹里選護理作天職

多部未華子隔17年回歸晨間劇 挑戰困難角色「鹿鳴館之華」

台灣大哥大MyVideo熱播NHK晨間劇《風，帶有香氣》，由見上愛、上坂樹里雙主演領銜，並找來曾主演晨間劇的多部未華子助陣演出，故事以明治時代女性踏入護理專業為背景，描寫兩位在人生十字路口徘徊的年輕女性，如何在動盪時代中找到自己的方向，而多部未華子則是影響兩人決定的關鍵人物。三位女演員從外型到氣質都散發自然親切感，被觀眾形容為「治癒系女子組」！多部未華子時隔近17年回歸晨間劇，她表示能再次與20歲時合作過的工作人員重逢，感到非常懷念，她也坦言：「比起壓力，其實是新鮮的感覺更強烈。」

多部未華子在《風，帶有香氣》飾演「大山捨松」，一位曾赴海外學習護理、思想前衛的女性角色，因為角色被稱為「鹿鳴館之華」，對她來說挑戰極大：「必須呈現出讓人敬畏的氣場，因此無論是舉止、語氣，甚至細微的動作，都需要精準拿捏。」

《風，帶有香氣》。圖/MyVideo提供

身為曾經擔任晨間劇女主角的前輩，多部未華子分享當年演出時的體悟： 「當時我一直相信，最理解那個角色的人就是我自己。」她解釋，這樣聽起來有點強勢，但因為自己是最能夠以角色視角閱讀劇本的人，「所以才會努力讓自己保持信心。」

與見上愛、上坂樹里組「治癒系女子組」

談到與《風，帶有香氣》兩位女主角見上愛、上坂樹里的合作，她也將這樣的信任交給本作的雙女主角，認為由見上愛與上坂樹里所詮釋的角色，本身就是這個故事最重要的核心，而自己則是「跟隨她們前進」的存在。她也溫柔地給出建議：「未來拍攝一定還會有很多起伏，但只要把自己讀劇本時感受到的情緒，真實地說出來，就一定能成為很棒的角色。」

《風，帶有香氣》。圖/MyVideo提供

從命運到選擇！《風，帶有香氣》雙女主踏上護理之路

見上愛與上坂樹里在《風，帶有香氣》中，從一開始各自背負家庭與現實壓力，到逐漸找到人生方向，正是劇情最重要的核心，兩人原本只是被命運推著前進，卻在一次次面對傷痛與他人需要的過程中，慢慢走向「成為能幫助他人的人」，也讓「護理」不再只是職業，而是一種選擇與責任，見上愛形容兩人之間的關係像是「開始吹起春天的風」，而上坂樹里則用一句「This is my life！」點出角色的核心轉變。

《風，帶有香氣》。圖/MyVideo提供 《風，帶有香氣》。圖/MyVideo提供

目前《風，帶有香氣》已播出四周，劇情明確進入主線，兩位女主角正式走上成為護理人員的道路，觀眾討論逐漸升溫！兩位女主角在一場突發事件中，同時選擇伸出援手，成為她們人生真正的轉折點，從一開始的猶豫與不安，到第一次主動站出來面對「他人的生命」，故事正式從生存掙扎，走向「職志」與「使命」的選擇。《風，帶有香氣》每週一至五在台灣大哥大MyVideo上架最新集數👉前往MyVideo觀看。

《風，帶有香氣》主視覺海報。圖/「風、薫る」官方X帳號