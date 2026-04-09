《夜魔俠：重生》第二季空降收視冠軍！一鏡到底打鬥戲挑戰體能極限

《夜魔俠：重生》第二季爛番茄爆米花指數95%創系列新高

漫威神劇《夜魔俠：重生》第二季強勢回歸，自3月25日開播以來屢獲佳績，一上線便空降 Disney+ 全球收視冠軍，專屬標籤 #DaredevilBornAgain 更在首播當晚直衝社群平台「X」全球趨勢第一！不僅如此，本季在影評網站爛番茄的爆米花指數評分更飆破95%，創下系列歷史新高。在第三集中，麥特梅鐸為了拯救遭羈押的無辜民眾，隻身殺入監獄對抗「反正義使者特遣隊」，長達5分鐘的「一鏡到底」超爽打鬥戲，讓全球粉絲為之瘋狂，盛讚本季為「史上最暗黑、最好看的一季」。

紐約市長「金霸王」隻手遮天 夜魔俠淪頭號通緝犯

本季劇情張力直線狂飆，紐約市如今已落入「金霸王」威爾遜費斯克（文森唐諾佛利歐 飾）的掌控。在這位新任市長的一聲令下，戴著面具的蒙面義警「夜魔俠」麥特梅鐸（查理考克斯 飾）瞬間淪為頭號通緝犯。面對費斯克親自率領、由無法無天的暴力份子所組成的「反正義使者特遣隊」，麥特只能從暗影中奮起反擊。他必須找回昔日戰友，拼湊出費斯克的犯罪鐵證，才能在全紐約市民面前撕下這名市長偽善的面具。

《夜魔俠：重生》第二季。圖／Disney+提供

《夜魔俠：重生》第二季。圖／Disney+提供

90%零特效實景特技 打造極致瘋狂的「一鏡到底」

引爆網路熱議的「一鏡到底監獄大戰」，拍攝過程可謂挑戰極限。節目統籌達里歐斯卡達潘去年為第二季受訪時透露，為了讓夜魔俠迎來真正的「重生」，團隊決心打造一段極致寫實且瘋狂的一鏡到底打戲，如今看來就是這段戲，「我們絕不是為了做而做，這段動作戲將寫實與暴力完美結合」。

《夜魔俠：重生》第二季。圖／Disney+提供

男主角查理考克斯也強調，《夜魔俠：重生》第二季高達 90% 的動作場面皆採用實地拍攝與實景特技。除非需要展現漫畫般超人類的瞬間爆發力，或是必須抹除鋼絲，否則絕不依賴特效。這對年逾40歲的他來說是一場嚴峻的體能考驗，但他直呼：「打得無比過癮！」此外，主創團隊更大方預告，未來劇情將有其他超級英雄重磅加盟，就連「劍客」都暗示即將尋找一位「老朋友」，種種驚喜彩蛋讓粉絲對後續發展充滿無限想像。

《夜魔俠：重生》第二季。圖／Disney+提供

戲外反差萌！ 兩大宿敵漫展「微服出巡」反向搭訕粉絲

除了螢光幕上的浴血奮戰，「夜魔俠」查理考克斯與「金霸王」文森唐諾佛利歐在戲外也展現了十足的親和力。近期兩人勤跑動漫展宣傳，私下卻宛如大男孩般大玩「微服出巡」。每當在會場看見扮成夜魔俠的Coser，兩人便會主動上前搭訕：「哇！扮得好酷，可以跟你們合照嗎？」並借粉絲的手機自拍。粉絲往往在按下快門冷靜幾秒後，才赫然驚覺身旁站的竟是本尊！查理幽默笑稱：「對粉絲來說一定很莫名其妙，自己的偶像竟然主動求合照。」爆笑舉動徹底融化全網。

《夜魔俠：重生》第二季現正於Disney+獨家熱播中，每週三固定更新。

《夜魔俠：重生》第二季。圖／Disney+提供

《夜魔俠：重生》第二季。圖／Disney+提供

《夜魔俠：重生》第二季。圖／Disney+提供

《夜魔俠：重生》第二季。圖／Disney+提供

《夜魔俠：重生》第二季。圖／Disney+提供

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