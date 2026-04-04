《白日提燈》3種人格輕鬆切換！迪麗熱巴神還原「美艷惡鬼」

Disney+ 古裝奇幻劇《白日提燈》自3月28日上線迅速穩坐 Disney+ 台灣熱播榜前三名，成為三月最受矚目的話題黑馬戲劇。

迪麗熱巴在《白日提燈》中飾演的鬼王賀思慕，紅衣白髮造型甫亮相便席捲全網。首播故事中迪麗熱巴一人分飾冷冽鬼王、柔弱孤女與心狠反派三種截然不同的面貌，精準眼神戲與細節演技獲觀眾一致肯定，被視為其演藝生涯的突破性代表角色。陳飛宇飾演的少年將軍段胥，戰損妝與打戲同樣引發熱烈迴響，戰場上的狠勁與私下反差萌的個性形成強烈對比，情感戲層次之細膩更讓觀眾直呼「破碎感拿捏得剛剛好」。

《白日提燈》。圖／Disney+提供

《白日提燈》。圖／Disney+提供

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此外，《白日提燈》也以674.5萬預約人次刷新2026年度預約紀錄，相關話題在各大社群平台總播放量已突破50億次，熱度持續領先。製作規格上，由《流浪地球》特效團隊打造的1,900個電影級鏡頭與實景「歸墟城」，讓東方奇幻美學的呈現獲得業界高度讚譽，成為2026年開春最現象級的古裝大作。

《白日提燈》改編自晉江文學城人氣作家黎青燃的同名小說，由迪麗熱巴與陳飛宇領銜主演、《長相思》導演秦榛執導、《琅琊榜》美術指導邵昌勇操刀，故事講述天生無五感的四百歲鬼王「賀思慕」，在戰場上邂逅腰佩靈劍的少年將軍「段胥」，兩人因命咒而五感相連，一段跨越陰陽兩界、以愛對抗時間的虐戀由此展開。《白日提燈》已在Disney+ 熱播中。

《白日提燈》角色海報。圖／Disney+提供

《白日提燈》。圖／Disney+提供

《白日提燈》角色海報。圖／Disney+提供

《白日提燈》。圖／Disney+提供

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《白日提燈》。圖／Disney+提供

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