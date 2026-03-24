《榮耀：她們的法庭》完結霸榜6週收視奪冠 「冷都女」三人互動熱鬧像拍喜劇

台灣大哥大MyVideo跟播話題韓劇《榮耀：她們的法庭》已播出大結局，霸榜平台連續六週戲劇榜冠軍，在韓國播出時也創下全國平均4.7%的收視佳績，再度刷新自身紀錄。三位主演李奈映、鄭恩彩、李清娥日前接受台灣大哥大MyVideo越洋專訪，談到台灣觀眾的支持，李奈映感性表示：「非常感謝台灣觀眾一路看到最後。」她坦言這部作品讓自己重新面對內心深處的情緒，「雖然是一段很不容易的旅程，但它留下的意義會長久留在心裡。」

專訪：你在拍攝過程中最印象深刻的劇情是？

談到劇中最令人印象深刻的場面，李奈映提到第一集中一段台詞讓她至今難忘：「為什麼是你要死？與其死去，不如殺了他。帶著那樣的心態拼命活下去。」她表示這句話並不是在鼓勵人變得更強，而是像一個同樣在生活中掙扎的人，對另一個人說出的真誠陪伴。她也特別提到結尾旁白：「我最終活了下來，希望現在正在聽我聲音的你，也能繼續好好地活下去。」這樣的台詞讓她覺得作品真正想傳達的，其實是在人生困境中彼此扶持的力量。

《榮耀：她們的法庭》李奈映。圖／MyVideo

鄭恩彩則分享自己印象最深的是劇中她飾演的「信才」對李奈映飾演的「羅映」說的那句話：「妳繼續往前走，後面的事我來承擔。」她坦言如果人生中能有像信才一樣的朋友，「那會是非常珍貴的禮物。」李清娥則提到故事開端三人學生時期的事件，那場戲揭開角色共同背負的過去與傷痕，也成為影響她們人生的重要轉折。她認為這不只是案件劇情，而是關於「過去的選擇如何影響現在」的故事，「每個人面對傷痛的方式，也形塑了他們心中的正義。」

《榮耀：她們的法庭》鄭恩彩。圖／MyVideo

《榮耀：她們的法庭》李清娥。圖／MyVideo

女神私下超反差 李奈映笑曝三人彷彿《三個傻瓜》

戲中三人是氣場十足、冷靜專業的律師，但私下相處卻完全是另一個畫風。李奈映笑說，其實鄭恩彩與李清娥都有著與角色截然不同的一面，「很多人覺得她們像冷酷的都市女性，但其實私下非常有人情味又可愛。」她更爆料，三人有時在片場互動熱鬧到像在拍喜劇，「感覺我們三個像在拍《三個傻瓜》一樣。」

鄭恩彩也補充，李奈映私底下其實很調皮、愛開玩笑，與劇中的沉穩形象形成強烈反差，李清娥則說李奈映像個大哥，「雖然內向，但有一種像大哥一樣的帥氣，能穩穩帶領整個現場。而鄭恩彩在劇中看起來非常冷靜有氣場，但私下其實非常可愛，我們的聊天群組因為她總是很熱鬧，她是非常貼心的忙內。」《榮耀：她們的法庭》全劇已在台灣大哥大MyVideo上架。全劇線上看 👉台灣大哥大MyVideo

《榮耀：她們的法庭》。圖／MyVideo