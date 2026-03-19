《你好1983》周也、翟瀟聞時髦復古CP！社畜穿越整頓80年代不忘談清爽戀愛

由周也、翟瀟聞主演的穿越勵志劇《你好1983》於昨晚（17日）在愛奇藝國際版開播，由曾在去年熱播劇《錦月如歌》中以颯氣女將軍形象深受好評的周也挑大樑，飾演在現代職場遭人陷害的社畜夏曉蘭，意外穿越附身於1983年的同名女孩身上。開局便面對貧寒家境、親戚欺辱與「作風不正」的污名，甚至險些被賣去換彩禮，她毫不隱忍，面對家中奶奶辱罵諷刺，回嗆「死老太婆，你嘴放乾淨才是給自己積德」，並告訴父親「絕不回夏家，也不會讓媽回去給你們當牛做馬」，霸氣護母。此後她不僅考上大學，更憑藉現代商業思維從撿野鴨蛋擺攤、炸油餅賺取第一桶金，逐步拓展至開服裝店、進軍房地產，貫徹「重活一次，活個痛快」的人生信念，強勢開啟大女主逆襲之路。開播後多數觀眾直呼節奏緊湊不拖沓，更有網友一口氣追完目前開放集數後忍不住上網分享，直呼「從第一集就好好看，爽感有、質感有、節奏非常快。」

《你好1983》。圖／iQIYI愛奇藝國際版

有別於80年代女性隱忍受氣的設定，夏曉蘭穿越後懟天懟地不憋屈的個性獲得觀眾大力讚賞，被封為「女性友好」劇。首集便以舌戰親戚、賣鴨蛋創業等橋段迅速抓住觀眾，並將滿額折扣、加贈好禮等現代商業思維自然融入劇情，令人看得解壓過癮。劇中親情線同樣令人動容，董璇飾演的母親劉芬與夏曉蘭從彼此陌生戒備，跟著女兒夏曉蘭學習做生意，勇敢對不善待自己跟女兒的丈夫喊出離婚，從懦弱到覺醒的轉變細膩動人，加上女主與舅舅一家的溫情互動，引發大批觀眾共鳴。

劇中全面復刻1980年代復古美學，周也素顏接地氣造型大幅突破以往形象，後續更有許多復刻80年代的時尚裝扮，美到令人目不轉睛，而角色的「倔強感」與霸氣又颯爽的銀幕形象，也讓她迅速在社群平台掀起熱議，不少粉絲直呼「這根本就是媽咪本咪！」紛紛以「媽咪」暱稱周也。對此，周也本人受訪時以爽朗笑聲回應：「確實，那就是媽咪那個年代嘛！」

劇集整體以女性開創事業為主軸，穿插清爽戀愛線，被觀眾形容為「特別清爽的一部劇」。翟瀟聞在劇中飾演男主，此前已憑話題劇《淮水竹亭》中的男二楊一嘆累積一定人氣，此番正式挑大樑備受期待。飾演的京城公子周誠與夏曉蘭數度相處後漸生情愫，還對朋友放話「她遲早成為你嫂子」，更被夏曉蘭追求目標的樣子打動，一同努力考大學，從翩翩公子蛻變為才華橫溢的精英律師，感情線無狗血套路，被觀眾評為「清爽不油膩」，外形溫柔卻為愛勇往直前的「小狗系純愛戰神」形象更讓CP熱度持續攀升。

《你好1983》。圖／iQIYI愛奇藝國際版

《你好1983》也是周也與翟瀟聞兩人首次攜手合作。兩人採訪中被問到周誠跟曉蘭是富婆媽咪跟小狗男友的說法時，周也當場點頭贊同，翟瀟聞則立刻反駁「怎麼我就變小狗了」，不料周也補充說他長得跟翟瀟聞養的臘腸狗「虎子」挺像，兩人自然嬉鬧拌嘴，笑料十足。翟瀟聞在專訪中也特別感謝周也在拍攝期間的照顧，直言周也可愛又好相處，察覺到他在片場緊張，周也總會主動活躍現場氣氛，讓他得以放鬆投入拍攝，言語間充滿真摯謝意。具年代質感和商業奮鬥精神的《你好1983》目前正在愛奇藝國際版獨家熱播中，喜歡看穿越、勵志爽劇的劇迷千萬別錯過。

《你好1983》。圖／iQIYI愛奇藝國際版

《你好1983》。圖／iQIYI愛奇藝國際版

《你好1983》。圖／《你好1983》官方微博。

《你好1983》。圖／《你好1983》官方微博。

《你好1983》。圖／《你好1983》官方微博。

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《你好1983》。圖／iQIYI愛奇藝國際版

《你好1983》。圖／iQIYI愛奇藝國際版

《你好1983》。圖／iQIYI愛奇藝國際版

《你好1983》。圖／iQIYI愛奇藝國際版

《你好1983》。圖／iQIYI愛奇藝國際版

《你好1983》。圖／iQIYI愛奇藝國際版