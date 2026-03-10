《向流星許願的我們》2026最強鮮肉團！鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太「流星四少」火花全開

BL奇幻影集《向流星許願的我們》由有意思國際傳媒、犢影制作聯合製作，潘心慧、徐薇婷監製，金鐘導演姜瑞智執導，集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太領銜主演。故事改編自九歌出版社散文集《觀看流星的正確方式》中鍾旻瑞的同名篇章，以「當願望成真，我們是否承擔得起代價？」為核心命題，在奇幻設定中交織青春情感與自我認同議題，打造一部兼具療癒質感與話題張力的全新力作。今（5）日官方同步釋出前導預告「皓永CP篇」及「海哲CP篇」，並公開雙CP視覺海報，兩組CP曖昧值拉滿的對視瞬間、失控升溫的激情熱吻畫面首度曝光，引爆粉絲熱烈討論。將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

《向流星許願的我們》劇情圍繞在兩組情感線，由初孟軒飾演陳皓維、鍾岳軒飾演何向永，組成情感張力十足的「皓永CP」；余杰恩飾演李宛哲、各務孝太飾演濱口蒼海，則攜手打造火花四射的「海哲CP」。在流星傳說牽引下，四人展開命運重組的旅程。當願望實現，記憶卻開始鬆動，身分逐漸失序；在愛與失去之間，他們被迫直視過往傷痕，也重新思考「被理解」與「成為自己」的真正意義。最新釋出的預告中，埋下身分錯置與記憶消退的伏筆，甜虐氛圍讓人既期待又揪心，也為角色關係走向留下巨大想像空間。

鍾岳軒與初孟軒時隔五年再度合作，兩人不只是演技更加純熟，默契更在「一個眼神間」瞬間到位。鍾岳軒笑說：「這一次有種彼此都長大了的感覺。」他也表示，因為私下交情深厚，彼此之間幾乎沒有禁忌與界線，反而能毫無保留地投入角色。然而，這次合作遠比想像中艱鉅。初孟軒直言，拍攝過程壓力爆表，「角色在劇本裡橫跨不同階段狀態，還有親密戲、水下拍攝，再加上時間壓力與酷熱天氣，種種因素加壓在彼此身上，如果不是岳軒跟我一起完成這部作品，我想壓力可能會成倍增長。」

在前導預告「皓永CP篇」中，鍾岳軒與初孟軒的親密戲片段一曝光，曖昧張力瞬間引爆社群，粉絲激動直呼：「這默契太真實了吧！」為了建立肢體默契，劇組特別安排親密指導課程，鍾岳軒笑稱，「原本以為越熟的人要有親密肢體接觸會尷尬，所以上課前我們各自都有喝點小酒壯膽。」進入真正排練後，過程比想像中順利，他打趣補充：「第一次這麼認真接觸，才發覺他體溫真的非常高。」初孟軒則形容，親密指導課程「是一個非常夢幻的體驗。」課程中我們需要不斷試探彼此，也更加了解彼此的身體、加深對彼此的信任。全心投入角色時，那份化學反應無須刻意營造，而是自然而然發生。

《向流星許願的我們》初孟軒（左）與鍾岳軒共組情感張力十足的「皓永CP」。。圖/有意思國際傳媒、犢影制作提供

余杰恩與各務孝太首次搭擋就火花十足，戲裡戲外默契滿點，關鍵竟來自兩人共同的「穿搭購物魂」。余杰恩笑說：「當你熱愛的事情剛好對方也喜歡，很難沒有默契。」從品牌話題聊到穿搭細節，話匣子一開就停不下來。身為日本文化愛好者的他，也把各務孝太當成「行走的日本小百科」，不只交流流行趨勢、動漫文化，連劇本裡的語言細節都互相支援，中文台詞卡關一起解、日文語感不順馬上調整，目標只有一個，「讓拍攝順利，大家早點收工。」各務孝太則透露：「我們從日常生活了解彼此才越來越熟，感覺他很懂我，有時候我講錯詞，他也能馬上get到我真正想表達的意思。」

為了更貼近角色，余杰恩在聲音與肢體語言上做足功夫，「我走一個偏南部熱情那一派的感覺，咬字上可能不那麼字正腔圓，肢體動作也放大，有太陽就去曬，讓自己更接近小島居民的生活狀態。」各務孝太飾演船員，為了讓膚色比其他角色更健康，還特別參加助曬課程，笑稱自己「黑到人生新高度！」前導預告「海哲CP篇」中，兩人親密戲展現的好身材也讓粉絲眼睛一亮。各務孝太透露：「很多畫面幾乎沒有穿上衣，我希望在鏡頭前看起來更有線條，所以刻意飲控、運動瘦身，減了7公斤。」這對CP組合也讓粉絲迫不及待想見證他們在螢幕上迸發的火花與魅力。

《向流星許願的我們》余杰恩（左）與各務孝太攜手打造火花四射的「海哲CP」。圖/有意思國際傳媒、犢影制作提供

關於這次「流星四少」的選角過程，監製潘心慧指出，挑選演員的首要條件是「真誠」。鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太四位演員，都擁有能讓人相信他們的特質。他們的氣質與角色有著微妙的契合，有人外表灑脫、內心敏感；有人沉穩克制、卻藏著強烈情感。這些特質讓每一個角色更立體，也讓故事中的情感更具說服力。潘心慧也分享，拍攝期間大家都住在島上，生活與故事融為一體，「他們不是在『表演』愛，而是誠實地在經歷角色的每一段關係，這一點讓我非常感動。正因為他們的真誠，我們才能拍出這麼細膩的愛與牽絆。」

《向流星許願的我們》故事描述在「星浦嶼」上，流傳著一則古老傳說，只要把石頭拋入海中，願望就可能成真。因挫敗與自我懷疑陷入崩潰邊緣的何向永（鍾岳軒飾），許下「希望自己消失」的願望，隔天醒來竟以全新身分「鍾小右」重新存在，除了摯友宛哲（余杰恩飾），沒有人認得他。小右一邊適應重建生活，一邊試著重新靠近父親；此時，昔日好友、也是他暗戀的對象皓維（初孟軒飾）回到島上，並被「變了的」小右深深吸引。流星雨之夜，宛哲許下想要一段炙熱愛戀的願望，卻意外引來船班成員小海（各務孝太飾）的猛烈追求。當情感逐漸加深，他們也開始看見願望背後的代價，當記憶逐步消退、身分變得不穩定，真相與愛在拉扯中逐漸失衡。最終，他們必須做出選擇，是緊握一場脆弱的奇蹟，還是勇敢回到真正的自己。

《向流星許願的我們》鍾岳軒飾演何向永。圖/有意思國際傳媒、犢影制作提供

《向流星許願的我們》由文化內容策進院、聯合數位文創股份有限公司、天使放大股份有限公司、巨錸文創娛樂經紀有限公司、巧克科技新媒體股份有限公司、有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司、吳元瑜聯合出品。有意思國際傳媒有限公司、犢影制作電影有限公司聯合製作，潘心慧、徐薇婷共同監製，姜瑞智執導，編劇統籌鄭涵文率編劇黃詩婷、王慈華、陳昱昊共同創作。堅強卡司集結鍾岳軒、初孟軒、余杰恩、各務孝太，以及李李仁、曹蘭、邱凱偉等驚喜卡司共同演出。將於3月26日每週四起，在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外YOUKU國際版、GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。

《向流星許願的我們》各務孝太飾演濱口蒼海。圖/有意思國際傳媒、犢影制作提供

《向流星許願的我們》余杰恩飾演李宛哲。圖/有意思國際傳媒、犢影制作提供

《向流星許願的我們》初孟軒飾演陳皓維。圖/有意思國際傳媒、犢影制作提供

《向流星許願的我們》。圖/有意思國際傳媒、犢影制作提供

《向流星許願的我們》。圖/有意思國際傳媒、犢影制作提供