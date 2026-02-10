《榮耀：她們的法庭》李奈映x鄭恩彩x李清娥 最颯律師團為女性受害者而戰

台灣大哥大MyVideo跟播話題韓劇《榮耀：她們的法庭》，由李奈映、鄭恩彩、李清娥三位女神級演員首度集結，化身專為女性被害者發聲的律師團，直球迎戰權勢、輿論與被迫沉默的真相。劇集一開播便氣勢驚人，首集即刷新ENA月火劇首播收視紀錄，第二集收視更向上衝到全國平均3.2%，話題與討論度同步炸裂，網友大讚，「2026開始就有這種神仙顏值集合，太夢幻了！」、「內容有點沉重但意外超好看」、「第一集就讓人背脊發涼，韓國真敢拍！」《榮耀：她們的法庭》2月9日起於台灣大哥大MyVideo每週一、二更新集數。

《榮耀：她們的法庭》也是李奈映睽違3年回歸戲劇圈，更是她出道28年來首次挑戰律師角色。她在劇中飾演擁有高知名度的「名人律師」尹羅映，既是媒體焦點人物，也是站在風暴最前線的發聲者。談及回歸之作，她坦言老公元斌在準備角色時給了極大支持。她透露兩人一起讀完整個劇本，元斌同樣身為演員，非常能理解「情緒必須被徹底掏空」的演出難度，不只給她實質建議，也不斷鼓勵她：「這真的不容易，但妳一定可以」。由於角色比起法庭，更常出現在攝影棚，李奈映特別進行發聲訓練，「努力找到能讓觀眾產生信任感的聲音與語調。」

在《榮耀：她們的法庭》中，李清娥一改過往優雅形象，成為三人組裡的行動派與「武打擔當」黃賢珍，不少場面都親自上陣、身體力行追查真相。她形容角色擁有炙熱的內心與溫暖的本性，笑說是「負責情緒爆發與憤怒的部分」，也坦言這次反而有種「被照顧的感覺」，因為現實中是忙內（老么）的鄭恩彩，但對方在劇中卻飾演律所代表、成了大家的老闆，「拍攝現場我反而更像是被疼的那個老么。」

談到合作默契，三人都屬於I型（內向型）人格，坦白拍攝初期現場經常一片安靜，是靠著分享「片場附近有什麼好吃的」逐漸熟絡起來。李清娥笑說：「大家都很能忍受沉默，前一個月最辛苦的是導演。」得靠E人（外向型）導演幫忙破冰。鄭恩彩也補充，李奈映有種「熟了又會突然害羞」的反差魅力。如今三人已培養出深厚默契，李奈映笑言：「現在只要在彩排時對上眼，眼淚就會直接掉下來。」鄭恩彩也形容：「現在已經到了只要一個眼神，就知道彼此情緒的程度。」

《榮耀：她們的法庭》講述姜信宰（鄭恩彩 飾）經營一間專門為女性被害者服務的律師事務所，包含「名人律師」尹羅映（李奈映 飾）、熱血律師黃賢珍（李清娥 飾）都在其麾下。故事由事務所接手了一樁「國民女婿」演員涉嫌性侵未成年人的案件開始，18歲女高中生被害者遭指仙人跳，輿論幾乎一面倒。然而此時黃賢珍從前男友記者發現案件背後其實牽連著足以顛覆國家的性交易醜聞，就在黃賢珍拿到證據前，前男友卻慘遭殺害。《榮耀：她們的法庭》於台灣大哥大MyVideo每週一、二更新集數。台灣大哥大MyVideo線上看👉《榮耀：她們的法庭》

