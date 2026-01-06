《美麗毒素》打一針就能變完美？《美國恐怖故事》大師再出招

Disney+ 正式宣布，由金牌製作人瑞恩·墨菲（Ryan Murphy）精心打造的 FX 原創驚悚科幻影集《美麗毒素》（The Beauty），將於 1 月 22 日在全台獨家上線。

本劇由曾一手打造美劇《美國恐怖故事》、《食人魔達默》的恐怖大師瑞恩·墨菲親自監製，風格延續其一貫的犀利與華麗，並深入挖掘人性最深處的黑暗面。卡司陣容更是星光熠熠，集結了伊凡·彼得斯（Evan Peters）、蕾貝卡·豪爾（Rebecca Hall）及艾希頓·庫奇（Ashton Kutcher）等豪華卡司同台飆戲，引領觀眾深入一場跨越國際、致命且迷人的危險陰謀。

《美麗毒素》故事講述數名國際名模接連以離奇且殘酷的方式死亡，由伊凡·彼得斯飾演的 FBI 探員麥森，與蕾貝卡·豪爾飾演的班奈特聯手展開調查。隨著犯罪謎團逐一解開，兩人驚覺這些命案皆指向一種能賦予人類完美外貌、卻帶有致命副作用的神祕物質——「美麗毒素」。

調查過程橫跨巴黎、威尼斯、羅馬與紐約等全球指標性城市，兩名探員發現一切的幕後黑手竟是綽號「大企業」的神祕億萬富翁（艾希頓·庫奇 飾）。為了保住他即將突破兆元收入的美容帝國，他不惜犧牲任何阻礙他的人，甚至不惜讓全人類面臨生存威脅。

《美麗毒素》不僅是一部感官刺激的科幻驚悚劇，更深刻探討了現代社會對「外貌焦慮」與「權力擴張」的畸形追求。當變美只需要注射一種毒素，人類是否願意交出靈魂？ 1 月 22 日 Disney+ 獨家上線。

《美麗毒素》。圖/Disney+ 提供

《美麗毒素》。圖/Disney+ 提供

《美麗毒素》。圖/Disney+ 提供

《美麗毒素》。圖/Disney+ 提供