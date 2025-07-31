《親密之海》福地祐介x李至正 解密角色內心「渴望親密」引共鳴

CATCHPLAY原創劇集《親密之海》日前正式播出後，蟬聯CATCHPLAY+與LINE TV台劇排行榜雙週冠軍，迅速成為社群熱議焦點。《親密之海》深入探討多元情感關係、世代價值衝突、新聞倫理、網路輿論與民主自由等議題，透過鮮明且充滿張力的角色設定，引發觀眾對現代社會現象的反思與討論。

隨著劇情推進到上週五的上架的3、4集，福地祐介飾演的鄒世傑與李至正飾演的Patrick兩個角色，則因為深刻描繪現代人的孤獨、身份認同及情感掙扎，配合演員們精湛的演技表現，成功觸動觀眾敏銳的內心，引發網友高度共鳴與好評。

福地祐介在劇中飾演的鄒世傑是一位神秘且孤獨的角色，雖然看似與主線疏離，但實則是牽引女主角瑞瑪席丹命運的重要靈魂人物。導演蔡柏璋在訪談中表示：「世傑這個角色表面上看起來與其他人疏離，但其實極度渴望與人連結。他的經歷與心境，反映出許多人內心深處的孤寂與對親密的渴望。」另一位導演呂吉元也特別提到：「福地是一個完全沒有死角的男人，不管從哪個角度拍，都能呈現出完美的畫面，亦能在鏡頭前表現出深沉情感的演員。」

福地祐介本人在拍攝現場極為投入，甚至連全裸演出時都完全心無旁鶩，他說：「我跟世傑這個角色有很多共通點，我們都在海外發展，所以這次也能夠把到世界各地當演員的旅程投射在這個角色上。」至於他為何能這麼投入的詮釋出疏離感，他則說：「孤獨是一個在人生中很有重力的內心敵人，當演員也是很孤獨的，這讓我與這個角色產生了很大的共鳴。」

《親密之海》全裸、情慾引熱議 福地祐介、李至正現身拆解角色內心世界。圖/CATCHPLAY提供

由李至正飾演的Patrick則與吳慷仁飾演的阿榮之間有許多激烈且感人的情感互動，兩人之間的同志情感設定，為《親密之海》加入了現代與包容的價值觀，成功挑動觀眾敏感的神經與情感共鳴。劇中Patrick展現出的暖男特質讓觀眾感動，只要愛上就會全心付出，而透過情節傳達出情感與身份認同的積極態度，更是激起了許多觀眾的共鳴，網友分享：「李至正的演技真實且細膩，讓人對Patrick這個角色充滿同情與認同。」日前釋出的他與吳慷仁親密戲影片更引起廣泛討論，兩人在鏡頭前展現強烈的情慾張力，讓觀眾看得臉紅心跳，引發網友熱議。李至正說：「Patrick是真心愛著阿榮，所以在兩人共享親密的時候，他是完全投入的，所以不論是情感或情慾，我都帶入了真實想像的氛圍。」

在訪談中，兩位導演也高度讚賞李至正與吳慷仁在情感互動上的細膩表現，「他們不僅呈現了世代之間的情感差異，更細膩地詮釋了現代年輕人對愛情和身份認同的勇氣與自信。」呂吉元導演補充說：「Patrick與阿榮的關係是全劇中的重要情感線，他們的表現細膩且感人，為整個故事注入了強大的情感能量。」

《親密之海》改編自作家胡晴舫知名小說《群島》。本劇即將在下周五於CATCHPLAY+影音平台、LINE TV、香港Now TV與海外的Amazon Prime Video共同迎來最終大結局，透過角色間錯綜複雜的情感糾葛，探索新聞倫理、網路輿論與民主自由等多元議題，福地佑介與李至正精彩的角色詮釋無疑為全劇增添更多深度與張力。

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供

《親密之海》。圖/CATCHPLAY提供