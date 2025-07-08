《膠囊時光》第三季登場：黃路梓茵、鴻鴻、楊大正、張泰山、鄭志龍、陳明章，看見最真實的愛

夢田影像與導演沈可尚攜手打造的紀實節目《膠囊時光》全新第三季溫暖登場。《膠囊時光》系列節目延伸自知名作家駱以軍原著《小兒子》及其動畫作品《小兒子阿甯咕》，是台灣文學改編親子IP中發展最廣泛的成功案例。節目以影像細膩紀錄真實父子、父女間的相處時光，而第三季更將鏡頭聚焦於來自不同領域的父親角色，透過他們與孩子的日常互動，描繪出更多元且深刻的親子樣貌。

《膠囊時光》收藏父愛，面對離別，學習成長

監製蘇麗媚表示，《膠囊時光》的核心理念源自駱以軍老師在《小兒子》中的深情獨白：「孩子那些和你曾不離身的時光，終將遠去，成為父親母親心底的秘密收藏。收藏著那些曾經，學習離別，面對衰老；人生很難，但擁有這份愛的贈禮，還是挺好的。」

秉持著這份初心，夢田影像自2020年起，邀請沈可尚導演執導紀錄一組組真實家庭的「膠囊時光」，至今已累積了18對家庭的珍貴影像，旨在提供觀眾對於親子關係的提點與閱讀。

沈可尚導演感性分享：父愛的多樣面貌與永恆印記

談及此次第三季的拍攝，導演沈可尚分享了他的深刻體會：「《膠囊時光》最初的構想，是相信紀錄父子（父女）某一天的生活，就足以映照在親子關係的長河中，那個最不輕易表露的父親，在想什麼？怎麼打造自己『父親』這個角色？」

後來不滿足，覺得角色是相對的，描繪父親，怎麼可能不描繪他的孩子？甚至他自己的父親？於是，『膠囊』開始膨脹，從一刻時光，變今昔時光。從此時當下，變成角色的複習預習。

一連串的紀錄中，最心有靈犀的，是細節地看到『父愛』有多複雜。

有兒女離巢後，不知如何安放溫柔的尷尬。有因為沒有仿效（或對抗）對象，父親做中學的緊張。有置放許久的虧欠，得用過盛男子氣來化解的努力。有因為孩子迎來全新生命想像，深怕懷抱幸福太短的追趕。當然，也有窮盡幾十年的隔闔，後來發現，其實我們竟都一樣的了悟。

唯一的共同交集，是每一個父親，都好想留下一個好的身影給孩子。

總在收起攝影機時，問：『今天，好玩嗎？』

當然，大家客氣，一定都正面回應。

但事實上，我最玩味那個回應後的細瑣眼神：放鬆，解脫，新奇，快樂，或若有所想，或眼神中竟有一抹沈甸甸的寧靜。

無論如何，在父子（父女）關係的長河中，今天不如常，突然滾進一顆石頭，於是水流拐了個彎，各自岔開奔流，會合激撞，然後終究持續併進，像什麼都沒發生過。『膠囊時光』的攝影機，幸運地，扮演丟石頭的角色，參與了父子永恆關係中，意外的一個剎那。觀看它，足以影響也是父親的我，寫實生活中，每一個具體的步伐。

2025《膠囊時光》第三季播出資訊：

公共電視：7月12日（六）起，每週六 16:00-16:30，每週播映一集三立都會台：7月27日（日）起，每週日 11:30-12:00，每週播映一集此外，觀眾也能透過公視+、采昌MOD以及小兒子阿甯咕YOUTUBE頻道線上收看，隨時隨地感受父子、父女間的動人時光。

👇《膠囊時光》第一、第二季

《膠囊時光》第三季，鴻鴻 x 樂天 《忍不住為你寫了幾首詩》。圖/夢田影像提供

《膠囊時光》第三季，黃路家翔 x 黃路梓茵 《角色練習題》。圖/夢田影像提供

《膠囊時光》第三季，張泰山 x 張可洛 x 張可妮 《胖子，棒球，和光頭》。圖/夢田影像提供

《膠囊時光》第三季，陳明章 x 陳言祐 《當我們黏在一起》。圖/夢田影像提供

《膠囊時光》第三季，楊耀文 x 楊大正 《男人心戚戚》。圖/夢田影像提供

《膠囊時光》第三季，鄭志龍 x 鄭騏寬《體貼是最酷的事》。圖/夢田影像提供

《膠囊時光》第三季。圖/夢田影像提供