從《小海女》《苦盡柑來遇見你》到銀幕上的另一種「海女」

無論是知名日劇《小海女》、還是現象級韓劇《苦盡柑來遇見你》，都讓人們更了解與大海搏命的海女文化。沒想到在1950年代的台灣 影壇，「海女電影」竟也風靡一時！影視聽中心年底話題強檔「海風濕身：海女電影的跨國與落地」，自十二月起推出來自歐洲、日本 與台灣的九部作品放映，只是這次的「海女」不是代表世代傳承或自然共生，而是翻轉過去印象，在勞動中展演少女濕身、大膽尺度的身體慾望！

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義大利 三部經典奠定類型名場面 《慾海奇花》入圍坎城與奧斯卡

為讓票房賣座，追求感官 刺激的電影類型從過去就不斷推陳出新。義大利電影《慾海奇花》在1949年橫空出世，不僅入圍坎城影展競賽及奧斯卡金像獎，更打破過往歐洲戰後「義大利新寫實主義」電影中女性堅忍、困苦的模樣，傳奇女星施雲娜曼卡諾在片中身穿短褲、黑絲襪在泥地農忙，健康陽光又充滿生命力的豐滿女神形象走紅全球，奠定此後「海女電影」類型的名場面。

《慾海奇花》（1949）傳奇女星施雲娜曼卡諾身穿短褲、黑絲襪在泥地農忙的形象，奠定「海女電影」名場面。（國家影視聽中心提供）

被喻為「慾海奇花姊妹作」的《河孃淚》（1954）由義大利國寶女神蘇菲亞羅蘭演出美麗野性又護子心切的性感漁女，悲劇轉折讓她演技爆發，從魅力女星再向實力派演員跨進。另一位義大利傳奇巨星馬斯楚安尼主演的《女與男》（1957），也繼承《慾海奇花》的通俗風格，打漁維生的孤女瑪麗娜與漁民皮耶洛共譜歡喜冤家情，兩人在地中海沿岸的鹽田工作謀生，藍天白雲佐以自由奔放、又充滿少年感的浪漫愛情，亦是「海女電影」經典款。

《女與男》（1957）是打漁維生的孤女瑪麗娜與漁民皮耶洛共譜歡喜冤家情。（國家影視聽中心提供）

荒島一美人敘事 《安納塔漢奇譚》台灣首映 《女真珠王》深植觀眾心中

本次台灣首映的《安納塔漢奇譚》（1953），由《藍天使》導演約瑟夫馮史登堡跨洋赴日執導，取材歷史真實事件的劇情，展演孤島上眾男爭一女爭風吃醋！情慾流淌、暴力廝殺，充滿戲劇張力的攝影風格建構叢林人性劇場，被《電影筆記》楚浮評選為十大美國有聲片。同樣是「荒島一美人」敘事模式的《女真珠王》（1956）讓「肉彈女星」先驅前田通子以突破尺度的環抱裸胸形象，自此深植台灣觀眾心中。

《女真珠王》（1956）新東寶招牌「肉彈女星」前田通子（右）在片中突破尺度。（國家影視聽中心提供）

日本玩出新花樣 情色怪誕混合驚悚推理 水下攝影大展身手

日本影壇接收這陣來自歐洲的海風，將本地傳統紀實的「海女電影」玩出新花樣！《男人之禁地》（1957）在電影情色化的風氣影響下啟用新人泉京子，其海水浸透的白色海女裝束讓曲線畢露，逆轉日本傳統大和撫子式的女性樣貌。此後「海女電影」日益情色怪誕、混合驚悚推理，更一展水下攝影技術。《禁海黑珍珠》（1959）從一起宅院的靈異事件開始，家傳的黑珍珠項鍊竟連帶引發東京命案？片中海女受託潛水協助偵辦，熟練的水中攝影展露流暢女體姿態，成為懸疑故事中優雅難忘的一道光景。

《禁海黑珍珠》（1959）從一起宅院的靈異事件開始。（國家影視聽中心提供）

《男人之禁地》（1957）讓新人泉京子（右）迅速走紅。（國家影視聽中心提供）

台灣本土海女電影落地 《海浦春潮》首度水中攝影 《蚵女》奪亞洲影展最佳劇情片

這股由歐日傳來的海女浪潮也影響了當時的台灣電影，將歐洲作品與日本橋段揉合為台灣本土背景的《海浦春潮》（1960），男主角伍子明遭家人反對與潑辣漁女周小梅交往，村裡謠言四起，這段感情終將歸向何處？本片以新竹海埔新生地為背景，台灣純樸漁村洋溢感官情慾。本片亦是台灣電影中首次使用水中攝影技術，60多年後方能於大銀幕首映。李嘉、李行雙導演的「健康寫實」首作《蚵女》（1964），也是首部全台人自製彩色寬銀幕電影，致敬了《慾海奇花》中女性勞動、泥地打架的經典場景，榮獲亞洲影展最佳劇情片。更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網：https://tfaitw.pse.is/9vmxtw

「健康寫實」首作《蚵女》（1964）致敬《慾海奇花》女性勞動、泥地打架的經典場景。（國家影視聽中心提供）

《海浦春潮》（1960）大銀幕首映60多年前台灣試驗水中攝影的跨世代技術成果。（國家影視聽中心提供）

精華 FAQ Q1：影視聽中心這次推出的海女電影專題有什麼特色？ 「海風濕身：海女電影的跨國與落地」自12月起放映9部作品，橫跨歐洲、日本與台灣，重點不是傳統海女文化，而是聚焦海女題材如何被拍成感官強烈的類型電影。

Q2：這波海女電影類型最早是如何在歐洲成形的？ 1949年的《慾海奇花》以女星在勞動場景中的健康、豐滿形象走紅，打破戰後女性受苦的刻板印象，並入圍坎城與奧斯卡，後續《河孃淚》《女與男》也延續了這種通俗又性感的風格。

Q3：台灣本土海女電影如何承接這股國際潮流？ 台灣將歐洲與日本元素融入在地背景，拍出《海浦春潮》與《蚵女》等作品；前者首度使用水中攝影，後者則以健康寫實手法致敬女性勞動，並拿下亞洲影展最佳劇情片。