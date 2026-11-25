全球狂掃25.2億美元（約新台幣790億元）、台灣 票房突破6億元的《蜘蛛人 ：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）一路刷新票房紀錄，不僅創下蜘蛛人系列影史最高票房，更寫下北美影史最高開片紀錄、疫情後全球最高開片紀錄，在台灣更連續五週稱霸全台票房冠軍。如今在全球影迷敲碗下，《蜘蛛人：重生日 全新加長版》正式推出，不只將帶來院線版未曾曝光的全新片段，更確定迎回一位漫威 影迷再熟悉不過的老朋友！全新加長版將於12月4日率先登上北美大銀幕，台灣也確定於2027年1月6日上映，讓影迷再次跟著湯姆霍蘭德（Tom Holland）飾演的彼得帕克重返紐約街頭。

圖：索尼影業

這次加長版最大驚喜之一，就是由蘿莎瑞道森（Rosario Dawson）飾演的克萊兒坦普（Claire Temple）確定回歸！這位自2015年《夜魔俠》（Daredevil）登場、曾救治多位漫威超級英雄的人氣角色，睽違8年再度現身，更將首度與蜘蛛人在大銀幕上產生交集！原先未收錄於院線版的戲份也將首度曝光，克萊兒更會在醫院中向受傷的彼得帕克伸出援手。蘿莎瑞道森也搶先公開角色回歸的首張劇照，讓影迷一窺《蜘蛛人：重生日 全新加長版》未曾曝光的精彩片段。

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圖：索尼影業

至於加長版究竟還藏了多少驚喜？導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）目前仍賣足關子，但也親自向影迷掛保證，團隊絕不會因重映而重映：「如果沒有一些我們認為有趣、觀眾也會想看到的東西，我們不會推出這次的重映版本。」除了「午夜護士」首度現身，究竟還有哪些院線版未曝光畫面、角色互動與驚喜彩蛋將重新回歸，也讓這次加長版更加令人期待。

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從院線版橫掃全球票房，到如今帶著全新未曝光片段重返大銀幕，彼得帕克的故事顯然還沒說完！究竟加長版還藏著哪些未曾曝光的角色、彩蛋與驚喜？《蜘蛛人：重生日》加長版將於1月6日登上全台大銀幕，邀請影迷再次回到蜘蛛人的世界，親眼揭開院線版沒能看到的全新篇章。

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精華 FAQ Q1：《蜘蛛人：重生日》加長版何時會在北美與台灣上映？ 加長版將於12月4日率先登上北美大銀幕，台灣則確定在2027年1月6日上映，讓影迷再次進戲院觀看彼得帕克的全新篇章。

Q2：這次加長版最受矚目的回歸角色是誰，有什麼新看點？ 最大驚喜是蘿莎瑞道森飾演的克萊兒坦普回歸，她曾在《夜魔俠》登場，這次將首度與蜘蛛人於大銀幕交集，並曝光在醫院救助彼得帕克的戲份。

Q3：導演對這次重映版提出了什麼說明，內容還可能有哪些驚喜？ 導演德斯汀丹尼爾克雷頓表示，團隊不會無理由重映，必定加入觀眾會想看的內容；因此除了克萊兒坦普外，其他未曝光角色互動與彩蛋也備受期待。