日本 超人氣男星道枝駿佑主演的《M.I.S.S.I.O.N. 歌劇般的潛入搜查官》，即將迎來影人來台宣傳！道枝駿佑與深田龍生（ACEes）將於12月7日首度為電影宣傳來台，出席影人見面場，與台灣 觀眾近距離互動。兩人此次不僅將帶領觀眾進入電影中華麗又刺激的潛入任務，更將親自出席映前、映後見面場，分享電影拍攝幕後與精彩故事。

影人見面場將在12月7日於台北樂聲影城舉辦，目前推出11:50、12:30映後場及15:15映前場，讓影迷有機會在大銀幕欣賞電影之餘，親眼見到兩位主演。見面場套票內含電影票1張及A3電影雙面工藝海報1張，在正式開賣後短時間內已經完售，更多售票資訊請見：https://tix.magichour.tw/5319

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《M.I.S.S.I.O.N. 歌劇般的潛入搜查官》劇情介紹

警視廳搜查三課的刑警松見奏多（道枝駿佑 飾），頭腦聰明且運動能力超群，卻不擅長與人相處。某天，他接獲公安部的密令，必須潛入無人機炸彈案的嫌犯所藏身的「椿野藝術大學」進行調查。這所大學在三年前還是女子大學，所以學生幾乎都是女生。為了不被發現自己是刑警，並能自然地和女學生們打成一片，奏多只好扮女裝潛入校園。奏多在那裡遇見了在音樂劇公演中擔綱主角的聲樂科王牌桐原春菜（久保史緒里 飾）、即使發現奏多的真實身分仍協助調查的小熊莉子（澀谷凪咲 飾），以及因為被奏多搶走角色而燃起敵意的友田美鈴（石井杏奈 飾）。在和個性鮮明的學生們相處的過程中，比起調查行動，奏多反而更投入音樂劇的練習。然而在公演當天，事態急轉直下……究竟奏多是否能揭開炸彈犯的真面目呢？而音樂劇又將迎來什麼樣的結局？

圖：車庫娛樂

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動作懸疑鉅獻《M.I.S.S.I.O.N. 歌劇般的潛入搜查官》（M.I.S.S.I.O.N. – Operatic Undercover Agent）將於12月11日（五）全台影院上映！本作由《即使，這份戀情今晚會從世上消失》道枝駿佑、人氣團體「ACEes」成員 深田龍生、《非常律師南田南》久保史緒里、《被選中的家》澀谷凪咲、《四月是你的謊言》石井杏奈等新生代演員 精彩共演，並由人氣團體「浪花男子」獻唱主題曲〈BLACK OUT MISSION〉！

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道枝駿佑透露這次《M.I.S.S.I.O.N. 歌劇般的潛入搜查官》因為合作演員大多是女性，所以他常會有不知道該待在哪裡會比較好的時候，要在意的部分變多了，有時甚至會覺得很吃力，他表示：「會顧慮很多事情，像是該怎麼做才對、該說什麼話才好……等這類的煩惱。」但他也透露：「在即興演出時，常會有許多對話，會被其他演員們活潑的情緒所引領，所以真的演得很開心！」

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道枝駿佑也坦言這次他確實感受到女性們的力量，他表示：「在拍攝練習音樂劇的場面時，也感受到那股壓力，因此我所飾演的『奏多』也必須展現想拚命跟上大家的模樣。大家都沒有隔閡地相處得很愉快！」

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精華 FAQ Q1：道枝駿佑與深田龍生何時會來台宣傳這部電影？ 兩人將於12月7日首度為《M.I.S.S.I.O.N. 歌劇般的潛入搜查官》來台宣傳，並與台灣觀眾近距離互動，參加映前與映後見面場活動。

Q2：這次台北的影人見面場在哪裡舉辦，票券情況如何？ 見面場將於12月7日在台北樂聲影城舉辦，包含11:50、12:30映後場及15:15映前場；套票內含電影票與A3雙面工藝海報，開賣後短時間內已完售。

Q3：《M.I.S.S.I.O.N. 歌劇般的潛入搜查官》有哪些主要演員與亮點？ 本片由道枝駿佑、深田龍生、久保史緒里、澀谷凪咲、石井杏奈等新生代演員共演，並由浪花男子演唱主題曲〈BLACK OUT MISSION〉，將於12月11日全台上映。