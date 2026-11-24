以近李滄東《綠洲》之味譜潤此痛心之愛，底層、殘缺、病痛、反社會，卻深擊人心至極。

運鏡多有略移、構圖時為特寫，剛好逼使觀眾同感劇中人的無奈、辛酸、摯情，和.....對於自由的深層追尋慾望。

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片中男主角特寫的極致痛楚與無力、女主角的倉皇失措，盡是以近鏡頭深層鋪潤出了感官的強烈力道，以及波光粼粼的水景和烈陽下一切的美與慟。

整個故事 像是台灣的每日社會新聞一般.....一個更生人又擾亂了社會秩序，單就這新聞標題僅能換來一句嗤之以鼻和不屑。

豈知裡中真相是如此深扎進內心的真誠熾情、人生痛楚。

圖：甲上娛樂

而女主角房間牆壁上那精神病字句有如《月亮與六便士》的高潮結尾---高更死前畫在住屋處令人迷失幻魅般的畫作，如同書裡遭受火化一般被油漆覆盖過，這般「曾經存在過」的人世痕跡。

曾經有個考古團隊挖掘出一件古物，它在出土一接觸空氣後，就瞬間消失無蹤---這般的瞬逝美好。

圖：甲上娛樂

片中有大部分場景都是黑暗的，暗滲出劇中人物的見不得光、底層辛酸和掙扎。

導演或想述說真相的意義，我們常見社會新聞中的89、年輕單親媽媽、太妹、鬥毆等，在鄙視同時，或許他們也正深埋在某種痛苦之中？

更進一步，若純粹為惡行之，便不值得人們關懷和注目。

他們追尋的自由出現於.....男女主角坐船行於夜中水路、暗穹和遠處點點煙火，水和靜致極致的自由。

以及那段機車馳騁於夜間道路上，一路歡鬧導致翻車而躺在地上的全然不在意一切之快。

此片亦將所有元素用之為「重」，情緒、感官、顏色、遭遇，盡為非常之重。

圖：甲上娛樂

片中與《綠洲》那痛心爆點的關鍵，便同是發生於「一瞬間」的錯岔。

《綠洲》是兩人燕好時男主角被誤會成強姦犯，《黑潮》是強姦犯破壞了男女主角約定私奔的大好機會。

人生很多這種一瞬之間的爆錯，導致一路往下傾圮敗壞，終至毀了人生。

念之極慟。

圖：甲上娛樂

男主角從監獄出來，遇到了被囚禁中的女主角，不容於社會的兩人，覺得對方是自己的自由。

一為更生人，一為精神病患，這般不容於世的邊緣殘缺者，只為追求人類最天然最真摯的愛，而慘遭錯離和再囚禁，讓人痛心疾首。

兩人不住徘徊於「自由和囚禁」之中，彷彿人生真實況味.....「永遠沒有出口」一般，更祭出了.....一切盡是萬劫不復的無垠沉淪。

或許在一切都很難解的世間，我們能做的，僅是一滴點真誠的關懷和理解吧？