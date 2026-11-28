日本經典青春 電影《蜂蜜 幸運草》將於12月24日推出紀念重映！改編 自漫畫 家羽海野千花同名人氣漫畫，由櫻井翔、蒼井優、伊勢谷友介、加瀨亮、關惠美主演，適逢電影上映20週年，再次帶領觀眾回到充滿藝術、友情與悸動的青春歲月。

故事以美術大學為舞台，描繪五位年輕人在單戀、友情與夢想之間徘徊的日常，從青澀的心動到面對未來的迷惘，刻畫出每個人都曾經歷過的青春心情。

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《蜂蜜幸運草》劇情介紹：五位美大生的單戀物語，交織出青春的酸甜滋味

故事圍繞就讀美術大學的五位年輕人展開。竹本（櫻井翔 飾）、森田（伊勢谷友介 飾）、真山（加瀨亮 飾）與亞由（關惠美 飾）原本就是花本教授研究室裡的好友，直到某天，竹本遇見了教授的姪女小育（蒼井優 飾），一名擁有驚人繪畫天分的美術系新生，並對她一見鍾情。然而，竹本還來不及鼓起勇氣表達心意，才華洋溢、個性自信的森田學長也逐漸與小育產生情愫。兩人因藝術而相互吸引，曖昧的互動讓這段三角關係更加複雜。

【蜂蜜幸運草】劇照。圖：天馬行空

另一方面，真山始終無法忘懷比自己年長的女老闆，而默默喜歡真山的亞由，也只能將心意藏在心底。五個人各自懷抱不同的愛情煩惱，在友情與單戀之間尋找自己的位置，也在藝術創作與人生選擇中，慢慢摸索未來的方向。

【蜂蜜幸運草】劇照。圖：天馬行空

《蜂蜜幸運草》電影三大看點

看點1：羽海野千花人氣漫畫改編，重現經典青春群像

《蜂蜜幸運草》改編自羽海野千花創作的同名漫畫，以美術大學為背景，將藝術創作、校園生活與多角單戀融入日常故事。作品最吸引人的地方，在於沒有刻意將青春描繪得完美，而是呈現年輕人在面對感情時的猶豫、失落，以及對未來的不確定。

圖：尖端出版

五位主角各自擁有不同的性格與煩惱，有人勇敢追求夢想，有人不擅長表達感情，也有人明明深愛著對方，卻始終無法得到回應。這些看似平凡的青春片段，正是《蜂蜜幸運草》能夠打動觀眾的原因。

看點2：櫻井翔、蒼井優、伊勢谷友介豪華卡司，重溫青春時期的經典面孔

電影集結櫻井翔、蒼井優、伊勢谷友介、加瀨亮與關惠美等演員，透過五位角色不同的情感視角，呈現青春裡複雜又真實的心動。櫻井翔飾演溫柔內斂的竹本，將暗戀時的青澀與不知所措表現得細膩自然；蒼井優則以清新氣質詮釋天真又具有藝術天分的小育。伊勢谷友介飾演的森田，則以自由奔放、才華洋溢的形象，成為故事中充滿魅力的角色。

【蜂蜜幸運草】劇照。圖：天馬行空

【蜂蜜幸運草】劇照。圖：天馬行空

看點3：上映20週年紀念重映！12月24日重新遇見青春裡的自己

距離電影最初上映已經20年，《蜂蜜幸運草》將於12月24日重返大銀幕，對當年曾經喜愛這部作品的觀眾而言，無疑是一次重溫青春記憶的機會。片中角色面對的單戀、友情、夢想與人生抉擇，也是不少人在學生時期曾經歷過的心情。年少時或許只在意誰喜歡誰、多角關係最後如何發展；多年後再次觀看，或許更能理解角色在夢想與現實之間的掙扎，以及那些沒有說出口的感情。

《蜂蜜幸運草》以五段交錯的情感與各自追尋的夢想，描繪青春最真實的模樣。20年過去，當年的青澀悸動或許已經成為回憶，但那些曾經喜歡一個人、努力尋找方向的時光，依然值得在大銀幕上再次回味。

精華 FAQ Q1：《蜂蜜幸運草》這次為什麼要在12月24日重映？ 本片適逢上映20週年，因此選在12月24日推出紀念重映，讓當年喜愛作品的觀眾能再次走進戲院，回味角色們在青春、愛情與夢想中的掙扎與悸動。

Q2：電影《蜂蜜幸運草》的主要故事背景與人物關係是什麼？ 故事發生在美術大學，圍繞竹本、森田、真山、亞由與小育5人展開，描寫他們在單戀、友情與創作理想之間徘徊，呈現複雜而真實的青春關係。

Q3：這部電影的3大看點各自強調了哪些特色？ 看點包括羽海野千花漫畫改編、重現經典青春群像；櫻井翔、蒼井優等豪華卡司帶來細膩演出；以及上映20週年紀念重映，讓觀眾重新感受青春記憶。