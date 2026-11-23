第63屆金馬獎 頒獎典禮昨晚（11/22）於臺北流行音樂中心盛大舉辦，就在頒發「最佳改編劇本獎」前，典禮現場突然響起電影《沙丘 》中召喚沙蟲的經典敲擊聲，緊接著原本不在出席名單上的《沙丘》女星辛蒂亞、男星傑森摩莫亞驚喜現身大螢幕，隔空與今年新上任金馬獎主席、同時也是去年奪下金馬影帝頭銜的張震共同頒獎，瞬間引爆全場驚呼。

即將於《沙丘：第三部》回歸的傑森摩莫亞，更在影片中親切呼喚張震出來救場，讓這場事前完全保密的跨國合作成為典禮最大彩蛋之一。睽違多年再以如此特別的方式與昔日夥伴重逢，張震也開心表示，很開心能用這麼特別的方式與老朋友重聚，也謝謝他們一起參與這次的頒獎。

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以《沙丘》為例 談「最不可能被改編」的經典如何成功

《沙丘》影星在本屆金馬獎典禮擔任「最佳改編劇本獎」的頒獎嘉賓，其實也別具巧思。辛蒂亞在典禮上以《沙丘》為例，提到法蘭克赫伯特筆下的《沙丘》原著擁有極其龐大的世界觀，從政治權謀、宗教信仰、家族鬥爭，到香料、沙蟲與弗瑞曼文化，都有大量細節需要被轉化到銀幕上，因此過去長年被書迷與科幻迷視為「最不可能被改編成電影」的經典。沒想到在導演 丹尼維勒納夫手中，《沙丘》與《沙丘：第二部》不僅成功將厄拉科斯的浩瀚世界搬上大銀幕，更接連獲得奧斯卡多項提名與獎項肯定，影評與觀眾口碑同樣亮眼，成功打破這部科幻鉅著長年背負的「改編魔咒」，也讓《沙丘》成為這次「最佳改編劇本獎」最別具意義的引言。

跨越多年的金馬緣分 張震、導演維勒納夫與金馬的電影因緣

有趣的是，這場驚喜合作背後其實還藏著一段跨越多年的「金馬緣分」。張震早在五年前拍攝首部《沙丘》時，就曾與辛蒂亞、傑森摩莫亞並肩合作，昔日的厄拉科斯夥伴竟在金馬獎舞台上重聚；而導演丹尼維勒納夫其實更早在2010年就曾來台參加金馬國際影展，當年帶著作品《烈火焚身》來台，就與金馬、台灣影迷結緣。後來由他執導的《沙丘》找來張震助陣演出，如今辛蒂亞、傑森摩莫亞隔空現身金馬獎頒獎，也讓這場跨國合作意外串起丹尼維勒納夫、張震與金馬之間延續多年的電影緣分。

圖：華納兄弟

《沙丘：第三部》12月上映 前兩集伏筆成最終章關鍵

即將於12月上映的《沙丘：第三部》將延續前作劇情，描述保羅亞崔迪登上皇位19年後，早已從年輕英雄成為掌握帝國大權的冷酷皇帝，昔日愛人荃妮更加入反抗陣營，讓兩人的感情與整個帝國命運全面走向決裂。此時重映《沙丘》前兩集，能一窺導演丹尼維勒納夫埋下的重要線索，包含保羅在首集反覆預見由自己引爆的戰爭與死亡，以及第二集中他選擇政治聯姻，導致荃妮憤而離去，埋下第三部兩人反目的情感導火線。這些當年看似短暫的畫面，也都將在最終章逐一成為左右亞崔迪家族命運的關鍵伏筆。

圖：華納兄弟

圖：華納兄弟

圖：華納兄弟

《沙丘：第三部》以IMAX®特製拍攝，12月15日（週二）2D、IMAX、4DX、MX4D、Dolby Cinema、Dolby Vision Atmos同步上映，預售票熱賣中。

精華 FAQ Q1：金馬63典禮上，《沙丘》演員如何成為最大驚喜？ 典禮在頒發最佳改編劇本獎前，突然響起《沙丘》經典敲擊聲，辛蒂亞與傑森摩莫亞驚喜現身大螢幕，隔空和張震共同頒獎，成為全場最受矚目的彩蛋。

Q2：為什麼這次由《沙丘》擔任最佳改編劇本獎頒獎嘉賓很有意義？ 因為《沙丘》原著世界觀龐大，長年被視為難以改編的經典，但丹尼維勒納夫成功把它搬上銀幕，並獲得奧斯卡肯定，因此用它來呼應改編劇本獎特別貼切。

Q3：《沙丘：第三部》將延續哪些劇情，並何時上映？ 第三部描述保羅登上皇位19年後成為冷酷皇帝，荃妮加入反抗陣營，兩人關係決裂；電影將於12月15日以2D、IMAX、4DX等版本同步上映。