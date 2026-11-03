校園兩大「王子」的悸動初戀！《皎潔深宵之月》真人電影 11/20 全台上映

日本 人氣少女漫畫 《皎潔深宵之月》改編 真人版 電影，即將登上台灣 大銀幕！由浪花男子成員道枝駿佑攜手新生代女演員安齋星來主演，兩人分別飾演校園中同樣被稱為「王子」的男女主角，透過一場意外相遇，展開既甜蜜又充滿青澀悸動的初戀故事。

電影不僅公開唯美台灣版海報，更確定將於11月20日全台上映，兩位高顏值主演的夢幻組合，也讓少女漫畫粉絲相當期待。

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《皎潔深宵之月》劇情介紹：兩位校園王子相遇，意外展開怦然心動的初戀

《皎潔深宵之月》故事主角瀧口宵（安齋星來 飾）是一名高中一年級女生，因為外型清秀、舉止俐落，加上帶有中性氣質，經常被同學稱為「王子」。然而，這個看似令人羨慕的稱號，卻讓宵有些複雜的心情，因為大家總是將她視為帥氣、可靠的存在，卻鮮少有人注意到她內心真正的想法。

圖：@uruwashi_movie

某天，宵遇見了高她一年級的學長市村琥珀（道枝駿佑 飾）。琥珀不僅擁有出眾外貌，還出身富裕家庭，是校園中備受矚目的高人氣男神，同樣被大家稱為「王子」。不過，相較於宵的內斂與冷靜，琥珀個性更加自由奔放，面對感興趣的人也總是直率表達心意。初次見面時，琥珀便直接稱讚宵「妳真的非常美麗」，這番話讓習慣被稱讚帥氣的宵感到意外，也讓她第一次感受到自己不同於以往的一面。

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隨著琥珀展開積極追求，兩人的距離逐漸拉近，宵也開始對這位看似玩世不恭、實際上卻有著純粹內心的學長產生好感。然而，對戀愛毫無經驗的宵，面對突如其來的心動顯得不知所措；而看似經驗豐富的琥珀，也在真正喜歡上一個人後，逐漸展現出不為人知的青澀與笨拙。

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看點1：道枝駿佑挑戰自由奔放人氣王，展現反差戀愛魅力

由道枝駿佑飾演的市村琥珀，是校園中無人不知的高人氣王子。外型出眾、家境優渥，平時看起來總是游刃有餘，面對戀愛也有自己的一套方式。不過，當他遇上宵，原本看似熟練的戀愛態度，卻逐漸出現不同變化。

圖：@uruwashi_movie

道枝駿佑過去曾演出《即使，這份戀情今晚就會從世界上消失》、《青春18×2 通往有你的旅程》等作品，此次則挑戰與過往形象有所不同的自由奔放型男角色。琥珀雖然看似擅長戀愛，內心卻有著純真、不擅表達的一面，尤其在面對真正喜歡的人時，更容易流露出少年般的情緒反差。

看點2：安齋星來演繹中性系少女，挑戰「王子」形象

女主角瀧口宵由安齋星來飾演。宵因為帥氣的外型與俐落的舉止，被周遭的人稱為「王子」，但她其實並不完全認同這個形象，也希望能有人看見自己不只是帥氣、可靠的一面。尤其在遇見琥珀之後，宵開始體會到戀愛帶來的陌生情緒。明明平時總是給人冷靜成熟的印象，面對喜歡的人卻會害羞、緊張，甚至不知道該如何回應對方的直球告白。

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安齋星來此次不只需要呈現角色中性俐落的外型，也必須詮釋宵初次戀愛時的青澀與不安。如何在帥氣與少女感之間取得平衡，讓漫畫中的角色魅力真實呈現在大銀幕上，值得期待。

看點3：820萬冊人氣漫畫改編，翻轉傳統少女漫畫戀愛公式

《皎潔深宵之月》改編自漫畫家山森三香創作的同名少女漫畫，自2020年起於日本講談社少女漫畫雜誌《Dessert》連載，累計發行量已突破820萬冊（含全球累計），以獨特的雙王子設定與細膩的情感描寫受到讀者喜愛。

圖：東立出版社

不同於傳統少女漫畫常見的平凡女主角與校園人氣男神相戀，《皎潔深宵之月》讓男女主角都擁有「王子」稱號，從人物設定開始便打破既有戀愛公式。兩人雖然在外型與氣質上都相當耀眼，卻同樣面臨外界期待與真實自我之間的落差。

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看點4：選角真的很尊重原著！道枝駿佑、安齋星來神還原漫畫角色

《皎潔深宵之月》真人版另一大亮點，莫過於演員選角與原著角色形象的高度契合！道枝駿佑飾演的市村琥珀，擁有漫畫中標誌性的俊美外型與慵懶不羈的氣質，無論外貌條件或角色氛圍，都與讀者心目中的琥珀相當貼近；安齋星來則以俐落短髮與中性氣質詮釋瀧口宵，帥氣外表中又帶有少女的細膩感，完美呼應原作角色特色。

圖：@uruwashi_movie

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《皎潔深宵之月》以兩位王子的相遇，描繪一段關於初戀、自我認同與成長的青春故事。當習慣被眾人仰望的兩個人，終於遇見能夠看見真實自己的對象，這段既甜蜜又青澀的戀情，將於11月20日全台戲院上映。

精華 FAQ Q1：《皎潔深宵之月》真人版電影何時在台灣上映？ 電影已確定將於11月20日全台上映，並同步公開台灣版唯美海報。作品主打青春戀愛與雙王子設定，吸引少女漫畫粉絲關注。

Q2：道枝駿佑與安齋星來在片中分別飾演什麼角色？ 道枝駿佑飾演高人氣學長市村琥珀，個性自由奔放又帶少年感；安齋星來則飾演瀧口宵，外型中性俐落、被稱為校園王子，兩人展開初戀互動。

Q3：這部真人版電影最大的看點有哪些？ 作品改編自累計發行量突破820萬冊的同名漫畫，最大亮點是打破傳統少女漫畫公式，讓兩位被稱為王子的人相遇，並以高度貼近原作的選角重現角色魅力。