納得克精實肌肉再升級！《鬼聲泣0》前傳11/13全台上映，《黑幫少爺》Bible加盟

泰國 現象級電影《鬼聲泣》系列最新章《鬼聲泣0》，本片將講述發生在《鬼聲泣》第一集之前的故事，描述「亞克」和「帕潘中士」對抗「黑衣女鬼」之前的故事，靠著恐怖 與動作場面帶來的高度娛樂效果，在泰國已蟬聯三週票房冠軍，目前已經突破1.85億泰銖，且還在持續增長中，台灣 觀眾也很快就能看到了！《鬼聲泣0》將於11月13日全台戲院戰慄上映。

泰國男星納得克釘宮（Nadech Kugimiya）因為在《鬼聲泣》系列飾演大哥「亞克」而全球走紅，為保護家人不惜正面對抗鬼怪的英勇形象深入人心，他高大壯碩的身材也人印象深刻，這次《鬼聲泣0》他特別讓身材也跟著劇情「時光倒流」。納得克釘宮說：「我覺得第三集，也就是上一部作品裡的亞克，身材就比較壯、比較圓潤一點，但這次亞克又回到年輕時期，所以我也希望自己能把身材練得更精實，回到《鬼聲泣》第一集時的狀態。」

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圖：車庫娛樂

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為了《鬼聲泣0》瘦身的不光只有納得克釘宮，飾演「帕潘中士」的翁加特切姆查倫波恩庫爾（Ongart Cheamcharoenpornkul）雖然已經60歲，但他為本片特別鍛鍊五個月，從103公斤掉到87公斤，從預告片就可以看到他比起前三集《鬼聲泣》的模樣瘦了許多。因為真的瘦太多，翁加特切姆查倫波恩庫爾在受訪時也開「地獄哏」表示：「我不知道這是因為腳踏車、重訓，還是癌症正在快速侵襲我。」

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除了大家熟悉的亞克和帕潘中士之外，《鬼聲泣0》新增了兩個新面孔，分別是以《哈囉！萌鬼屋》系列聞名的泰國女星「Bow」梅拉達蘇斯麗（Maylada Susri），以及憑藉BL劇《黑幫少爺愛上我》走紅的泰國男星「Bible」溫查帕蘇梅提固（Wichapas Sumettikul）。

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梅拉達蘇斯麗在《鬼聲泣0》飾演林務局官員「南碧」，擔任搜救隊伍中的導航專家，她是帕潘中士的女兒，也是亞克的戀人，《鬼聲泣》系列的粉絲可以在本片看到亞克過去的感情線。《鬼聲泣0》導演之一塔納德特普拉迪特（Thanadet Pradit）透露，當初是納得克釘宮提議由梅拉達蘇斯麗演出這個角色，因為他看見她身上有著聰明、堅強的女性特質，還帶著一股俏皮又有點調皮的魅力，而這樣的特質與亞克十分合拍。

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溫查帕蘇梅提固在《鬼聲泣0》飾演富裕家庭出身的「特溫」，曾經在國外留學的他，對森林很有研究，跟隨南碧加入搜救隊伍，與亞克有許多觀念衝突。溫查帕蘇梅提固坦言，特溫跟他本人的個性很像，「特溫是那種只要對某件事產生興趣，就會非常投入的人。我自己也覺得，我其實滿有書呆子氣的，只要喜歡上什麼東西，就會立刻去研究。」

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《鬼聲泣0》故事描述士兵亞克（納得克釘宮 飾）與帕潘中士（翁加特切姆查倫波恩庫爾 飾）率領一支精英小隊深入泰國考光叢林，尋找一名失蹤的軍官，傳說這裡存在著一種兇殘的邪靈。

精華 FAQ Q1：《鬼聲泣0》在泰國票房表現如何，何時於台灣上映？ 《鬼聲泣0》在泰國已連續3週拿下票房冠軍，累積票房突破1.85億泰銖且仍在成長。台灣則預定於11月13日全台戲院上映。

Q2：主演為了演出前傳版本，做了哪些外型上的準備？ 納得克釘宮為回到年輕時期的亞克，特別把身材練得更精實；飾演帕潘中士的翁加特切姆查倫波恩庫爾也苦練5個月，從103公斤減到87公斤。

Q3：《鬼聲泣0》新增了哪些角色，對劇情有什麼作用？ 本片新增梅拉達蘇斯麗飾演的南碧與Bible飾演的特溫，前者是帕潘中士的女兒兼搜救導航專家，後者則以森林知識加入隊伍，並與亞克產生觀念衝突。