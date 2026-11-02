【影評】《絕命終結站：血脈》肉體恐怖拉滿，用經典公式換取舒壓快感

「殘酷的事實是，你們都會死，好好享受每一個時刻吧」

做為「意外災難/肉體恐怖 片」的經典招牌，《絕命終結站》系列自從2000年上映以來，將「死神」化身「意外」，在捉摸不定的恐懼，帶領觀眾進行一場又一場的生死體驗。作為最新一集，《絕命終結站：血脈》（Final Destination Bloodlines）距離《絕命終結站5》（2011）相隔了 14 年，可說創下該系列歷來間隔最久的紀錄。

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這個系列的特色是，敘事按照死亡 順序與追殺架構的鋪排，說實話這集《絕命終結站：血脈》依舊是這個死亡遊戲的延伸產物。多年前的意外，造成現代的謎團，用夢境來成為哪些串起不同世代的線索，讓電影在過去式與現在式鋪陳出不同的格局面貌。

圖：華納兄弟

這家的「家族族譜」與「因果報應」，儘管不脫系列公式化，但是它有著這系列最豐厚的預算支撐，光是開場近二十分鐘的「天景餐廳慘案」，從小硬幣逐漸像滾雪球一般呈現高空餐廳災難的各式慘況，這段足以成為這系列最強段落之一。

圖：華納兄弟

而這集最不一樣的是過去五部作品的預知通常是「當下即時性」（主角在飛機上、公路塞車中、賽車比賽中、坐雲霄飛車時、命喪纜橋等等，突然看到意外預示後的慘劇）；但在《血脈》中，主角接收到的不是當下的預視警訊，而是透過「夢境」的形式，去倒溯數十年前未曾親歷的那場發生過後的源頭意外，這的確讓電影的架構拉開跨世代的格局，以及難得的復古情懷（這系列有想過嘗試不在現代嗎？）

圖：華納兄弟

當然「死法設計」一向是這套「肉體恐怖」描繪為主的作品最重要的看點，除了前面提過的開場「高空景觀餐廳慘劇」，還有「磁振造影儀器意外」的吸入爆擊，以及反轉又反轉的「家庭燒烤割草機意外」段落，這幾段就算是單獨拉出來看都有如恐怖喜劇般的荒謬殘酷驚悚。

圖：華納兄弟

我個人是覺得這部電影的確很舒壓，儘管沒有在生死的哲思有更深探討的目的（最多應該就是隨時小心安全吧）。而本來看恐怖片的驚嚇心理反應就是一種「興奮轉移」亢奮後的情緒放鬆，大家看恐怖片就是想要得到快感。

圖：華納兄弟

《絕命終結站：血脈》沒有破格的公式打破，但是就像是電影所講的「殘酷的事實是，你們都會死，好好享受每一個時刻吧」

圖：華納兄弟