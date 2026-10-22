《哥吉拉-0.0》11/6台灣IMAX首映！威秀影城超巨大爆米花桶10/23搶先預購

《哥吉拉 -1.0》在國際上大獲成功之後，導演山崎貴再度出手！系列最新作《哥吉拉-0.0》（Godzilla Minus Zero）確定11月3日在日本上映，台灣 則在11月6日與北美同步登場。

10月11日公開的最終預告中，從國村隼飾演的醫生那句「該名患者本來應該是必死無疑」開場，一路堆疊絕望感，也留下不少讓影迷討論的伏筆。

熱門小說

亮點一：時間來到1949年，敷島一家再度面對災難

《哥吉拉-0.0》延續前作事件發生後兩年的故事，背景設定在1949年。戰爭把日本粉碎至「零」，哥吉拉的襲擊更將它推向「負」（-1.0）的絕境，如今人們歷經痛苦仍堅持復甦，看似終於能回歸正常生活，巨獸卻再度襲來，徹底摧毀這份希望。官方的宣傳語更直接喊出「人類的罪與罰」「不會有第三次機會」，氛圍相當沉重。

圖：截自預告

圖：截自預告

亮點二：神木隆之介、濱邊美波原班回歸，續寫敷島一家的故事

主角敷島一家的核心成員由神木隆之介與濱邊美波回歸，吉岡秀隆、山田裕貴、佐佐木藏之介、安藤櫻、田中美央等前作班底也一併歸隊。對於在《哥吉拉-1.0》結尾看到「勉強算圓滿」結局的觀眾來說，這次續集勢必讓人更揪心，因為災難再度找上門。

圖：截自預告

圖：截自預告

亮點三：最終預告暗藏伏筆，濱邊美波的頸部特寫引發討論

預告片中，濱邊美波飾演角色的頸部特寫鏡頭，被不少影迷解讀為她可能在續集中受到哥吉拉放射熱線波及，這也呼應前作結尾的暗示。再加上國村隼飾演的緒方醫生以「必死無疑」的旁白開場，更讓人聯想到上一部最後的場景，讓整支預告多了一層懸疑感。

亮點五：新角色陣容豪華，田中泯、長澤雅美、國村隼加入

這次新增了多位重量級演員：田中泯飾演村上寬治，長澤雅美飾演青山真琴，國村隼飾演緒方醫生，前原滉、奧野瑛太、井之脇海、飯田基祐、水橋研二等人也加入，形成更龐大的群像。這些角色如何與敷島一家交會，將是劇情看點之一。

圖：截自預告

圖：截自預告

圖：截自預告

亮點六：哥吉拉迷暴動！威秀「19.5吋超巨哥吉拉爆米花桶」限時不限量預購

上映前最搶話題的周邊，莫過於威秀影城 引進的《哥吉拉-0.0》19.5吋「超巨大全身哥吉拉」3D造型爆米花桶。這款爆米花桶高約50公分，完整還原哥吉拉的粗獷皮膚紋理與壓迫感十足的神情，爆米花從背部開口裝入，分量感與精細度近似大型雕像模型。台灣威秀影城宣布引進《哥吉拉-0.0》19.5吋「超巨大全身哥吉拉」3D造型爆米花桶，不用找代購就能買到，將於10/23起於全台威秀影城開放臨櫃預購。

實體官方宣傳照。圖／GODZILLA.OFFICIAL IG

實體官方宣傳照。圖／GODZILLA.OFFICIAL IG

預購方式一次看

自10/23營業日起於全台威秀影城開放現場臨櫃預購（iShow會員限定），售價1,999元，含《哥吉拉-0.0》3D 造型爆米花桶、1份中爆米花（不含電影票）。3D造型爆米花桶為預購，約在2027年2月到貨，而爆米花則於購買當下領取。10/23至11/13，預購期間「限時不限量」

精華 FAQ Q1：《哥吉拉-0.0》在台灣與日本分別何時上映？ 這部片預定11月3日在日本上映，台灣則在11月6日與北美同步登場，並以IMAX形式首映，讓影迷能第一時間看到最新的哥吉拉災難篇章。

Q2：《哥吉拉-0.0》在劇情設定上延續了什麼內容？ 故事接續前作事件後2年的發展，背景來到1949年，日本仍在戰後復甦的脆弱階段；哥吉拉再度現身，將人們剛建立的希望再次摧毀。

Q3：威秀影城推出的哥吉拉爆米花桶有哪些購買資訊？ 威秀推出19.5吋、約50公分高的哥吉拉3D造型爆米花桶，10/23起全台影城臨櫃預購，限iShow會員，售價1,999元，含1份中爆米花，爆米花桶約2027年2月到貨。