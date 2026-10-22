台語片70週年重回北投，《舊情綿綿》數位修復亞洲首映 洪榮宏登台開唱傳承父愛

響應世界影音遺產日 影視聽中心擴大舉辦年度盛會

國家電影及視聽文化中心為響應聯合國教科文組織訂定之「世界影音遺產日」，每年十月推出系列放映、台灣電影數位 修復 成果發表，今（2026）年適逢台語 片七十週年，影視聽中心擴大舉辦年度盛會！選在10月31日週六晚間於「台灣好萊塢」北投 戶外放映年度修復成果《舊情綿綿》（1962），邀請金曲歌王洪榮宏演唱經典台語歌曲！還有「台語片場𨑨迌日」體驗活動，回到歷史現場致敬台灣電影史重要的一頁。

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影視聽中心選在10月31日週六晚間於北投戶外放映年度修復成果《舊情綿綿》（1962）。（國家影視聽中心提供）

亞洲首映選在新北投七星公園 呼應片中車站場景

《舊情綿綿》由邵羅輝執導，故事描述一位音樂老師到南部任教，邂逅在地姑娘月霞，兩人不顧反對私奔到阿里山，多年後一家人在演唱會現場相認、重修舊好。取景涵蓋阿里山山林、台北舊城、中華商場以及北投公園，故今年10月31日週六晚間《舊情綿綿》數位修復版的亞洲首映，影視聽中心特意選在新北投捷運站旁的七星公園擴大舉辦！呼應電影中送別劇情段落的車站月台場景，並再次強調台語片七十週年「寶島特產：世界ê台語片」的精神，致敬北投曾為作為台語片拍攝的核心，與其被稱作「台灣好萊塢」的黃金年代。

《舊情綿綿》（1962）是為台灣音樂電影先驅，猶如「台灣版啦啦戀」。（國家影視聽中心提供）

台灣音樂電影先驅 寶島歌王洪一峰親自參演

《舊情綿綿》是為台灣音樂電影先驅，片中穿插多首流行歌曲，猶如「台灣版啦啦戀」。電影劇本改編自為「寶島歌王」洪一峰1959年的同名台語歌曲，邀請洪一峰親自參演！當年作為歌手的洪一峰接到拍攝邀請，起初因「沒有戲劇經驗」參與意願不高，製作公司說服他以本色演出，洪一峰才首肯。寶島歌王最終在電影裡呈現寡言深情的形象廣受觀眾喜愛！

《舊情綿綿》（1962）數位修復版亞洲首映選在新北投捷運站旁的七星公園，呼應電影中送別劇情段落的車站月台場景。（國家影視聽中心提供）

歌迷進戲院看偶像 成台語片賣座片型代表

《舊情綿綿》藉歌星魅力與其知名歌曲攝製而成，擁有「歌迷進戲院看偶像演電影」的人流與話題，成為台語片當年的賣座片型代表。如今影視聽中心將《舊情綿綿》數位修復完成，並邀請到洪一峰的兒子洪榮宏來到現場演唱！金曲歌王將親自演唱父親 經典台語片主題曲，與戲劇跨界無伴奏人聲合唱的「A劇團」合作演出；並在映前與現場觀眾分享父親洪一峰參演電影的幕後故事。

影視聽中心將《舊情綿綿》（1962）數位修復完成，並邀請到洪一峰的兒子洪榮宏來到現場演唱！（國家影視聽中心提供）

台語片場𨑨迌日下午登場 闖關遊戲復古攝影樣樣有

10月31日週六晚間除了有《舊情綿綿》數位修復版的亞洲首映，從下午就有一連串的「台語片場𨑨迌日」在七星公園舉辦。邀請大小朋友參與台語闖關遊戲，挑戰成功就有機會獲得電影海報、黑膠唱片、古董小物等豐富獎品，現場還有傳統台灣小吃美食、免費復古場景拍立得攝影攤位。更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網

10月31日週六從下午就有一連串的「台語片場𨑨迌日」在七星公園舉辦。（本圖僅示意，國家影視聽中心提供）

10月31日週六下午「台語片場𨑨迌日」現場有傳統台灣小吃美食、免費復古場景拍立得攝影攤位。（本圖僅示意，國家影視聽中心提供）

精華 FAQ Q1：這場台語片70週年活動何時、在哪裡舉辦？ 活動於2026年10月31日週六晚間在北投新北投捷運站旁的七星公園舉行，並自下午起安排「台語片場𨑨迌日」等周邊體驗活動，延續整天的影展氛圍。

Q2：《舊情綿綿》數位修復版活動的主要看點是什麼？ 本次亮點包括《舊情綿綿》數位修復版亞洲首映、洪榮宏現場演唱父親洪一峰的經典主題曲，以及與A劇團合作的無伴奏跨界演出，讓觀眾重溫台語片魅力。

Q3：現場除了電影放映與演唱，還有哪些延伸活動？ 下午的「台語片場𨑨迌日」提供台語闖關遊戲、復古拍立得、傳統台灣小吃與獎品抽獎，讓親子與影迷都能用互動方式認識台語片歷史。