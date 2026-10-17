【影評】瘋出邪典新高度《禍禍女》（Mag Mag）好瘋、好恐怖、好有趣！

這部片終於上架串流了，影展 或是院線沒看過的，不要錯過了！這是吉田有里（Yuriyan Retriever）的首部長片作品，看完你會發現她還真是日式恐怖 片的橫世奇才，片中類似緯來日本台《毛骨悚然撞鬼經驗》的都會鬼話靈異 篇章，將「愛你不到，詛你去死」發揮的淋漓盡致，就說愛憎是最可怕的執念吧。

電影裡一段一段的非線性獨立章節，彼此卻又巧妙連結，將近兩公尺高、粉紅洋裝、亂髮遮臉、流著口水的醜胖怨靈「禍禍女」描繪宛如「貞子」、「伽椰子」等恐怖大神。而其實「禍禍女」就是愛欲煉成的怨靈，亦是女性對愛癲狂的魔化形象，導演 Yuriyan Retriever 不僅致敬 90~00 年代 J-horror，電影還能恣意遊走在恐怖與搞笑之間。

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圖：中影國際

片中最經典的一幕就是讓《咒怨》（呪怨）的導演清水崇本尊親自現身在電影裡，講自己在研究 Mag Mag 傳說，令人拍案叫絕，充滿後設（meta）意味，現實中的恐怖名導在講虛構的詛咒鬼話，真假虛實，隱約傳承。本來就是虛構影像的創作者在討論另一個虛構的創作（是不是有點讓人聯想起 Orson Welles 實驗鉅作《F for Fake》），而且還是在一部核心精神也是在致敬「經典 J-horror」 的作品裡。

圖：中影國際

「禍禍女」是女性，而片中受害者均為男性，恰似創作者身為女性而對於女性自我慾望的理解（詮釋），而將其放大成女性主導的怪奇世界。瘋狂荒謬，又驚又笑的觀影過程，雖不見得人人都有辦法消化，但電影不僅將我們熟悉的日式恐怖完全複製，更添入歌舞、實驗、懸疑推理、家庭倫理、社會議題，既拼貼又分裂，甚至又些段落就這樣放手讓她失控下去。

除了許久不見的田中麗奈飾演母性堅強的媽媽，還有青春女星南沙良在片中為愛痴狂的病態詭譎，強大程度根本與「禍禍女」不相上下，她們均交出令人佩服的精彩演繹。

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圖：中影國際