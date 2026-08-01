【影評】《蜘蛛人：重生日》漫威電影宇宙的格局新篇章，在面罩之下找到自我救贖的成長

很喜歡這集，電影有著整個系列最深刻成熟的角色刻劃，對於新舊角色得的安排與鋪陳皆有可觀。但要不暴雷講《蜘蛛人 ：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）真的很難，所以下面大家就自己看完電影再來看好了，反正這部片的新角色由莎蒂辛克（Sadie Sink）出演，是本片的一大亮點（爆點），也將這個系列的格局推到新的篇幅了。

以下有大雷 請謹慎觀看！！

雷

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做為湯姆荷蘭（Tom Holland）主演的第四部蜘蛛人獨立電影，這集有著這系列最大篇幅的角色弧線刻劃，這個「社區型」的超級英雄在上一集的遺忘咒語後，全世界都忘了彼得帕克的存在，他就像是遺世獨立的孤寂英雄。電影不再走以往簡潔飛快的節奏，這集長達 145 分鐘的片長，也等於讓觀眾一起體驗蜘蛛人在這些年來的苦熬、被遺忘的落寞。MJ 與 Ned 都已進入大學到畢業準備就業了，電影時序也明快交代這些年的歷程（符合超級英雄彼此世界觀時間性對應的特色）。

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《蜘蛛人：重生日》劇照。圖／索尼影業

電影著墨在主角的內心苦楚、身體傷痕、激素異常變化，當然還有面對更強大的對手現身（挑戰），電影在超級英雄的主軸框架下，沒有忽視情感層次的描繪，而且做到了感人，這頗爲難得；而且新角色莎蒂辛克（Sadie Sink）飾演的就是琴葛雷（Jean Grey），那一幕出現時試片場爆出掌聲，因為終於蜘蛛人電影宇宙跟X戰警電影宇宙結合了，MCU終於正式推進這個世界觀，讓整體的格局更上層樓。

琴的角色對於這部電影非常重要，她不只是讓這兩個大IP正式連結的關鍵，角色本身跟彼得帕克/蜘蛛人，甚至是這集的新導師布魯斯班納／浩克（Bruce Banner / Hulk）也有許多對照。琴葛雷（Jean Grey）的角色跟蜘蛛人與浩克，這三人基本上就是特異能力者的三種觀念。浩克隨身裝抑制器壓抑能力，蜘蛛人嘗試裝上抑制器但是卻也需要特異能力的一面去激發潛能，琴根本就是肆無忌憚讓本身能力爆發。

電影將特異能力者的生存困境，以三種生存立場去做對造組。浩克隨身配戴抑制器，代表理性的能力壓抑；琴則是另一極端，肆無忌憚地釋放本能，無視萬物死活的神力毀滅，那獨特的「奪舍」的心靈控制，不斷附身不同人物身上，不僅很有驚悚電影的氛圍，也順便帶出整個城市各階層人物的面貌。

《蜘蛛人：重生日》劇照。圖／索尼影業

《蜘蛛人：重生日》劇照。圖／索尼影業

而置身兩者之間的彼得帕克/蜘蛛人，嘗試戴上抑制器以逃避因為特異能力異常而失控的身心改變，卻也不得已需要它來激發潛能以解除危機。他既不似班納般因懼怕失控而選擇壓抑，亦未如琴一般任由天賦濫用；蜘蛛人最終選擇帶著內心創傷與能力共存，尋求某種平衡，他終於蛻變，真實地面對面罩下的自己，成功掌握人性與能力的平衡並且駕馭它。

那幕琴葛雷潛入彼得帕克/蜘蛛人的內心房間，相互理解彼此創傷的設定極其成功，在梅姨（Marisa Tomei 再度出演，令人動容）的驚喜現身開導下，不僅化解了琴葛雷的心魔憎恨，同時也完成了主角彼得帕克/蜘蛛人的自我救贖，「能力、責任、人性」終歸要找到共存的方式，這也是這集蜘蛛人得到的最大角色成長。

在新任導演德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton《尚氣與十環傳奇》）的掌舵之下，不僅文戲細膩出色，動作戲也有著不一樣的氣象，在高樓間的擺盪動態流暢炫目，而且視角有別於以往，更為臨場感。幾場動作戲也好看，蜘蛛人與浩克的對戰出色；最後一場在羅德島，蜘蛛人與手合會（The Hand）以一對眾的動作橋段，更是精彩絕倫，絕對是這系列最佳動作場面前幾名。

最後，我真的很喜歡這集特別強調這位在紐約日常生活裡，好鄰居定位的超級英雄，尤其片尾主要人員的Credit背景，就是紐約平凡街頭，某種程度《蜘蛛人：重生日》就是在地意味濃厚的紐約電影；平凡人有可能是英雄，每個邊緣人物也都有深藏不露（或是身懷創傷）的身分（過往），你只能選擇遺忘過去，或者是被遺忘，但就像是那幕進入內心的探問，因為與眾不同而受到傷害，但也因為相互理解而得到重生。

《蜘蛛人：重生日》海報。圖／索尼影業