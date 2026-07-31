票房破6.7億《穿著Prada的惡魔2》登陸Disney+！再現時尚魅力的職場教戰守則

曾定義一整個世代的時尚 職場 經典《穿著Prada的惡魔》迎來萬眾期待的續作《穿著Prada的惡魔2》，並於今（29）日正式登陸Disney+！

從2006年首集上映至今，《穿著Prada的惡魔》一二集不僅創下亮眼票房與文化影響力，更成為無數觀眾心中的職場啟蒙之作。如今《穿著Prada的惡魔2》上線Disney+，邀請全球粉絲再次感受時尚產業的光鮮與殘酷、職場抉擇的現實、以及每個人在成長 過程中尋找自我定位的旅程。

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《穿著Prada的惡魔2》劇照。圖／ Disney+

票房話題雙豐收，經典IP迎新篇章、熟悉卡司全回歸

首部《穿著Prada的惡魔》上映後迅速成為全球現象級作品，不僅創下超過3億美元全球票房佳績，更成功跨越時尚與電影的界線，影響流行文化至今。片中犀利對白、經典造型與鮮明角色塑造，使其成為許多觀眾反覆觀看的電影清單常客。如今全新篇章《穿著Prada的惡魔2》延續第一集的高話題度，全球票房累積逾6.75億美元，僅用兩週就超越首集成績，讓影迷得以重返的時尚帝國，上映前後持續引爆全球社群討論，再次證明其歷久不衰的魅力。

在全新故事中，觀眾熱愛的角色小安、米蘭達、愛蜜莉、奈吉也全數回歸，還記得第一集電梯門一開，米蘭達不可一世地踏入《伸展台》辦公室呼風喚雨，而《穿著Prada的惡魔2》開場，小安歷經數十年職場洗禮，已能自信戴上墨鏡、與米蘭達並肩同行；愛蜜莉從過去兢兢業業的苦命助理，搖身一變成為野心足以威脅《伸展台》的職場老手；對眾人總是無限包容的奈吉，則終於站上自己的舞台；而那位叱吒風雲的魔頭米蘭達，在《穿著Prada的惡魔2》看似風光依舊，卻在媒體數位轉型與新世代職場的浪潮中，流露出不為人知的一面。

《穿著Prada的惡魔2》劇照。圖／ Disney+

不只看劇情，更要找彩蛋！驚喜客串與時尚細節值得反覆重看

《穿著Prada的惡魔》系列向來是細節控與時尚迷的天堂。除了令人眼花撩亂的精品服飾與高訂造型，每一套穿搭、每一次角色出場，甚至每個背景畫面都可能暗藏驚喜。《穿著Prada的惡魔2》延續首集特色，從Lady gaga、超模Heidi Klum、Zendaya的造型師Law Roach等多位當代時尚圈與話題人物客串、時尚與媒體產業的幕後文化、到每個職場工作者都能產生共鳴的人物設定，都讓觀眾在觀影過程中能夠不斷發掘新細節。Disney+也邀請影迷再次重新觀察角色成長與造型變化、經典台詞背後的深意，或許能發現未曾留意的驚喜。

每個上班族都能找到共鳴的職場教科書

如果說《穿著Prada的惡魔》是一部時尚電影，它同時也是一部關於職涯成長的經典作品。從初入職場的新鮮人，到努力在事業與生活之間取得平衡的工作者，《穿著Prada的惡魔》系列透過角色面臨的選擇與挑戰，真實反映許多人在職涯發展中經歷的掙扎與成長。面對高壓主管、快速變化的工作環境、對成功的渴望，以及個人價值與職場期待之間的拉扯，無論在哪個世代都能引發強烈共鳴。而續作故事更進一步聚焦於媒體與時尚產業面對變革的挑戰，同時探討當代職場更加重視的領導力、多元價值與個人成就感。不只是時尚圈從業人員，每位曾經歷職場考驗的觀眾，都能從中看見自己的影子。

《穿著Prada的惡魔2》劇照。圖／ Disney+

《穿著Prada的惡魔2》劇照。圖／ Disney+

《穿著Prada的惡魔》一、二集已於Disney+ 獨家熱播中，無論是首次接觸，或準備再次朝聖的影迷，都別錯過這部持續定義時尚、職場與自我成長的經典之作。除此之外，口碑爆棚的皮克斯電影《狸想世界》與《動物方城市2》、以及全球票房破10億美金的經典續作《阿凡達：火與燼》也都於Disney+熱播中。

《穿著Prada的惡魔2》最新預告：

《穿著Prada的惡魔2》劇照。圖／ Disney+

《穿著Prada的惡魔2》劇照。圖／ Disney+

《穿著Prada的惡魔2》海報。圖／ Disney+