菲國年度話題力作《最後的我們》 探討成人戀愛課題

菲律賓愛情電影《最後的我們》（Tayo Sa Wakas）將於 2026 年 7 月 10 日正式在台上映。本片為當地知名製作公司 Star Cinema 成立 33 週年的大作，特別力邀億萬票房導演凱西嘉西亞桑帕納（Cathy Garcia-Sampana）執導。電影在當地發行後，一舉刷新菲國本土電影的首日票房紀錄，並於短短九天內創下 7,000 萬披索的票房佳績，隨後也陸續安排於北美、紐澳及亞洲多個地區接力放映。

本片在演員陣容上承載了高度的話題性，由唐尼潘吉利南（Donny Pangilinan）與貝兒馬里亞諾（Belle Mariano）共同主演。這對被大眾合稱為「DonBelle」的黃金組合，自 2019 年合作至今，在戲裡戲外皆累積了深厚的群眾基礎。由於兩人已證實本片將是他們最後一次以「銀幕情侶」身份合作的告別作，未來將各自專注於個人事業的成長，也使得這部作品在上映前便引發當地影迷的廣泛討論。

《最後的我們》劇照。圖／威視電影提供

《最後的我們》劇照。圖／威視電影提供

相較於過往純愛作品，本片轉而挑戰更為寫實且成熟的成人戀愛課題。故事講述男主角西斯科與女主角雀絲卡相戀多年，兩人曾是事業與生活上最契合的靈魂伴侶。然而，隨著各自的野心萌芽、工作壓力增加以及人生方向的分歧，關係悄然拉開距離，甚至在職場競爭中逐漸走向互耗的惡性循環，將彼此推向關係的臨界點。

為了給這段感情一個交待，兩人在沉默與爭執後，決定踏上一場約定好的「分手旅行」。他們重新走過曾經相愛的足跡，試圖在真正分開前找回彼此的初衷，並在旅程中摸索究竟該勇敢放手，還是為愛再次嘗試。《最後的我們》將於 7 月 10 日在台暑期檔期獻映，欲了解更多放映與電影詳情，可至威視電影官方粉絲專頁查詢。

《最後的我們》海報。圖／威視電影提供