野原一家白日撞妖？《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》8月上映

一段愉快且不可思議的邂逅！跨世代觀眾共同喜愛的《蠟筆小新 》2026最新電影《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》（Crayon Shinchan the Movie: Spooky! My Yokai Vacation）全新登場！這次《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》由渡邊正樹擔任導演，他從2022年開始就執導電視系列的《蠟筆小新》，從2024年也開始負責電影版的分鏡，劇本則由曾參與電視系列的編劇中村能子執筆。

在今天公布的《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》妖怪煙火版海報中，可看到夜空中出現了各種妖怪模樣的煙火，還有「小新」目不轉睛看著那些煙火的可愛模樣！而另一張妖怪樹林版海報，散發出「小新」遇見妖怪們的氛圍，配上「找我有什麼『妖』事嗎？」的文案，可知道躲在樹木後方的妖怪們可愛又害羞的一面！

《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》故事敘述某個夏天，日本各地接連出現怪異現象而引發騷動。在這之中，野原一家決定要回廣志的故鄉秋田縣老家。在準備行李時，有奇怪的影子正從庭院的暗處偷偷看著無憂無慮地玩著鬼抓人遊戲的小新。抵達秋田的野原一家，在爺爺．銀之介的家中度過安穩的時光。隔天早上，上面寫著「妖怪假期村」的傳單竟散落在小新一家就寢的房間。在小新的請求下，野原一家決定前往妖怪假期村，沒想到卻在杳無人煙的深山中闖入一個奇妙的空間，而那裡就是禁止人類進入的「妖怪之國」的入口……奇幻熱血鉅獻《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》8月7日（五）國語、日語版在台同步上映！

《地獄占星師》伊藤沙莉圓夢參與《電影蠟筆小新》

在《地獄占星師》表現亮眼的演技派女星伊藤沙莉，這次為了《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》驚喜獻聲，飾演「九尾狐妖怪」一角，是妖怪們所仰慕的如姐姐般的可靠存在，只會在關鍵時刻揮動能搧出狂風的扇子，是電影中十分重要的角色。

對於這次參與《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》的感想，伊藤沙莉表示：「在這之前一直眼巴巴地看著多位客座配音活躍的模樣，連我的親哥伊藤俊介也曾為2024年上映的《電影蠟筆小新：我們的恐龍日記》配音，我當時想說竟然被拋在後頭了，所以這次知道能參與《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》時，心想『終於來了啊！』我所飾演的角色的外型看似是個可愛的女孩，但其實是個已經500歲的妖怪。這個角色的形象很難捉摸，雖然我有配音的經驗，但這次對我來說真的是一場苦戰！」不過，伊藤沙莉也透露自己獲得許多人的幫助，她說：「但令人慶幸的是，聽到野原一家人的聲音後，讓我馬上進入作品的世界觀，我一邊想像著自己也在這部作品中，一邊詮釋角色，真的非常開心。而且工作人員們在音量、音色、詮釋方式也給了我很多建議，讓我覺得我不是獨自一人，而是也有人在支持著我，讓我能好好面對這個角色。」

在《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》為「小新」配音的聲優小林由美子表示：「這次電影版的故事背景發生在『小新』爸爸『廣志』的故鄉秋田，各式各樣的妖怪和『小新』一起大暴走！妖怪和『小新』在那裡究竟會發生什麼樣奇奇怪怪的故事呢？能和『小新』一起度過不可思議又愉快的夏天即將到來，敬請期待！」

執導《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》的渡邊正樹導演則說：「這次能執導日本代表動畫 之一的《電影蠟筆小新》，雖然壓力很大，但也十分感激！這次以保留日本原始風景的妖怪之國為故事舞臺，成為天狗的『小新』也十分活躍！野原一家見到了許多妖怪，雖然和往常一樣，總是會有荒誕無稽和令人興奮期待的故事展開。希望大家都能到電影院觀賞野原一家的夏天大冒險！」更多電影資訊，請至車庫娛樂專頁查詢。

《電影蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》海報。圖／車庫娛樂提供