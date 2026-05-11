《末代皇帝：4K經典數位修復》從帝王貶成平民 首部票房破億鉅作紀錄溥儀傳奇一生

《末代皇帝》迎向 40 週年全新4K磅礡再臨 修復版讓「色彩覺醒」！

橫掃奧斯卡金像獎 9 項大獎、締造台灣影史首部破億神話的經典鉅作《末代皇帝》，在即將迎來 40 週年之際，宣佈將於 5 月 22 日以全新 4K 數位修復規格震撼大銀幕！這部由金獎大導柏納多貝托魯奇執導，集結國際巨星尊龍、陳冲、鄔君梅、奧斯卡終身成就獎得主彼得奧圖及音樂大師坂本龍一奧斯卡級配樂的史詩傳奇，不只是影史唯一獲准進入紫禁城實景拍攝的劇情片，更是許多影迷心中「一生必看」的藝術巔峰。

台灣影史首部「破億神片」經典回歸！史上唯一紫禁城實拍、橫掃奧斯卡9大獎

《末代皇帝》1987年問世寫下空前絕後的紀錄，不僅勇奪第60屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳原著改編、最佳原創配樂等9項大獎，成為該屆最大贏家，並抱回金球獎4項大獎、英國奧斯卡3項大獎等各大影壇獎項，權威外媒《Variety》盛讚：「故事與畫面無與倫比，從未見過的輝煌與滄桑！」《時代》雜誌給予高度評價：「貝托魯奇達到了同時代其他導演夢寐以求的水準！」更寫下台灣影史第一部票房破億電影的紀錄，在當年靠著口碑延燒，從 4 月一路熱映到 10 月，最終狂收新台幣 1.1 億元，奪下全台年度票房冠軍，粗估當時帶動了超過百萬人次進場，締造了現象級的萬人空巷朝聖運動。

為了還原溥儀傳奇的一生，導演貝托魯奇耗時兩年與中國當局談判，才成為首位進入紫禁城實景拍攝的西洋導演。片中規模宏大的場面動用了 1 萬 9 千名臨時演員，並邀請溥儀胞弟溥傑擔任顧問，力求真實還原歷史細節。貝托魯奇曾感嘆：「溥儀的一生是遊走在黑暗與光明的旅程，你也可以說他從一隻蟋蟀變成了蝴蝶。」

《末代皇帝：4K經典數位修復》。圖/甲上娛樂提供

《末代皇帝：4K經典數位修復》。圖/甲上娛樂提供

致敬坂本龍一逝世三週年 聯手金獎導演貝托魯奇打造影史傳奇感官盛宴

本次 4K 修復版不僅是視覺上的「色彩覺醒」，讓紫禁城的紅牆金瓦、尊龍與陳冲的世紀容顏在銀幕上煥發新生，更是對已故音樂大師坂本龍一的深情致敬。今年適逢坂本龍一逝世三週年，他在片中不僅貢獻了奧斯卡級的哀戚旋律，更親自演出日本軍官甘粕正彥一角。坂本龍一曾回憶：「看著紫禁城華美無比的建築、庭院和宮牆大殿，彷佛還有皇帝生活在裡面，我仍然深深記得風的聲音，感覺很悲涼孤獨。」

故事從 1908 年溥儀依慈禧懿旨登基說起，當時他年僅三歲便身居萬人之上的尊位，卻是紫禁城紅牆內最孤獨的孩子。隨著名存實亡的帝號與時代巨輪轉動，長大後的溥儀（尊龍 飾）歷經退位與放逐，在天津度過西化的浮華歲月，後更因復辟夢碎，淪為日本扶持下的滿洲國傀儡。 從帝王到囚徒，再到平民。戰敗勞改十年後，他最終買票以「遊客」身分重回昔日的家，感慨萬千…。伴隨 全新4K 極致修復的磅礡視覺與坂本龍一奧斯卡級配樂，我們將再次見證這段影史最輝煌也最哀傷的傳奇旅程。《末代皇帝：4K經典數位修復》將於5月22日全台上映，更多電影資訊請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

《末代皇帝：4K經典數位修復》。圖/甲上娛樂提供

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《末代皇帝：4K經典數位修復》。圖/甲上娛樂提供

《末代皇帝》。圖/IMDb

《末代皇帝：4K經典數位修復》。圖/甲上娛樂提供